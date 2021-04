Siv klarer ikke å holde meteren på jobb i barnehagen. – Vi må bli prioritert i vaksinekøen

– Meteren er rundt halsen vår. Vi må skifte bleier, og vi må ta barna på fanget for å trøste dem. Det er ikke mulig å holde en meter avstand når du jobber med barn, sier tillitsvalgt Siv Mørch i Fagforbundet til FriFagbevegelse.

Bekymringer for ansatte

«Se! En nøtt! Se! En katt!». De tre barna Olivia, Oliver og Isak i Gaupefaret barnehage i Moss er ute på tur sammen med Siv Mørch. Barna lar seg forundre over alt det de oppdager langs sin vei, og tanker om at verden er midt i en pandemi lar de seg ikke forstyrre av. De bekymringene er det de ansatte som må ta seg av.

Siv Mørch er utdannet barnepleier og er tillitsvalgt i Fagforbundet, samt leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Moss og Våler.

Barnepleieren begynte å jobbe som praktikant i barnehage i 1977. For dem som jobber i barnehage, og spesielt på småbarnsavdelinger, er det umulig å holde en meters avstand til barna, påpeker hun.

Vil fram i vaksinekøen

Mørch er ikke så bekymret for egen helse og risikoen for å bli smittet av koronaviruset. Det må hun ta hvis det kommer. Foreløpig har de vært spart for større smitteutbrudd i Gaupefaret barnehage. Men Mørch har kolleger som er bekymret for smitte, og de ansatte har snakket mye seg imellom om dette.

– Vi hører mye om lærerne, og jeg vil presisere at jeg ikke vil sette to yrkesgrupper opp mot hverandre, men vi som jobber i barnehage bør stille likt med dem. Myndighetene må prioritere slik at vi som jobber i barnehage også får komme fram i vaksinekøen. Vaksinen vil være sikkerheten vår, sier hun.

Utdanningsforbundet har tatt til orde for at lærerne bør prioriteres i vaksinekøen, og Folkehelseinstituttet (FHI) har sagt at det er de åpne for.

Slik svarer FHI

Preben Aavitsland i FHI skriver følgende til LO-Aktuelt som svar på spørsmålet om barnehageansatte vil bli prioritert i vaksinekøen:

«Det er foreløpig ikke aktuelt å prioritere skole- eller barnehageansatte nå, men vi vurderer det for den tida når alle over 45 år har fått tilbud.»

I en studie FHI viser til, kommer det fram at assistenter i skoler og barnehager, barnehagepedagoger og grunnskolelærere har en noe høyere forekomst av covid-19 enn gjennomsnittet av den yrkesaktive befolkningen mellom 20–70 år i områder med høy smitte.

Munnbind er skremmende

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, trodde ikke Siv Mørch at det skulle ta så lang tid før samfunnet kom tilbake i normalt gjenge igjen. Gaupefaret barnehage stengte nesten helt, og bare foreldre som jobbet i kritiske samfunnsfunksjoner fikk levere barna sine i barnehagen.

Siv Mørch sier at når man jobber i barnehage, er man vant til å snu seg rundt og finne løsninger på utfordringer. Men alle tiltakene og restriksjonene har også vært vanskelige både for barna og de ansatte.

– Det er fint med mindre grupper, men vi mister noe likevel. De minste barna får ikke hilst på de større barna, og vi som jobber her, har mindre kontakt med hverandre enn vi pleier, sier hun.

Å ta vare på hygienen til ansatte og barna er ikke noe nytt for Siv Mørch og kollegene. De har vasket hender og spritet overflater lenge før pandemien brøt ut. I veilederen til barnehagene står det at de ansatte ikke trenger å bruke munnbind på jobb. Alle som henter og leverer barn, må imidlertid bruke det.

– De minste barna kan bli redde hvis vi kler oss ut til karneval. Munnbind tror jeg også kan gjøre dem redde. Jeg tror barna ville dratt dem av oss, sier hun.

En tråd med vimpler på forteller hvilken kohort du er inne i. Olivia Tuv Lunde har ikke noe problem med å bevege seg mellom dem. (Martin Guttormsen Slørdal / FriFagbevegelse)

Mindre grupper med barn

De tre barna Olivia, Oliver og Isak smetter under en snor med vimpler inne på uteområdet i barnehagen. De har funnet nøtter, sett en katt og tatt med noen gamle blader tilbake til barnehagen. De virker fornøyde med den lille turen i skogen i nærområdet.

«Siv, vet du hvor fort jeg sykla i stad? Det gikk fort!». De større barna hilser også på Siv. Fordi hun har jobbet i denne barnehagen i mange år, kjenner mange av barna henne godt. Hun har ikke tall på hvor mange hun har kledd av og på i alle årene hun har jobbet i barnehage.

– Dette er flott yrke, og her blir du lenge hvis du trives, sier hun med barna hengende rundt seg.

– Yrkesgruppa blir litt glemt

Nå som barnehagene i Moss kommune er på rødt nivå, innebærer det at avdelingene deles opp i mindre kohorter. Uteområdet i Gaupefaret barnehage er delt av med snorer med vimpler på. For et barn er det ikke lett å forstå at du ikke skal gå over eller under den snora.

Siv Mørch forteller at de har spurt kommunen om et gjerde som kan skille uteområdene fra hverandre på en mer sikker måte. Det har de ikke fått ennå.

– Yrkesgruppa mi er ikke verdsatt så høyt i samfunnet, og det at vi er fagarbeidere som jobber her, blir ofte litt glemt, sier hun, og legger til at foreldrene til barna i barnehagen setter stor pris på jobben hun og de ansatte i barnehagen gjør.