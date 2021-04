Ingen nye smittetilfeller i Moss

1617 smittetilfeller siden 9. mars 2020. Det er status per fredag 30. april 2021. Det var også status på torsdag.

Det siste døgnet har det nemlig ikke blitt registrert noen nye smittede i Moss, ifølge kommunen. Det har ikke skjedd siden 14. februar.

Så langt denne uka har det blitt registrert 15 nye smittetilfeller. Sju av dem fra onsdag til torsdag.

– Det er veldig godt å se at smittetallene den siste tiden har gått gradvis nedover. Det er takket være den fantastiske innsatsen hele mossesamfunnet har gjort over flere uker. At vi i dag kan melde om null nye smittetilfeller det siste døgnet, gjør meg rett og slett glad. Jeg ønsker alle mossinger en riktig god helg – og husk sunn fornuft og smittevernreglene, sier ordfører Hanne Tollerud.

De nåværende nasjonale smittevernsreglene varer fram til 9. mai. Kommuneoverlege Kristian Krogshus har tidligere uttalt at han har et håp om at kommunen vil fjernes fra dagens tiltaksnivå (5B) etter det. Dersom de lave smittetallene fortsetter, er sjansen for det stor.

