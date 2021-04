Laveste smittetall i Moss siden januar

– Det er utrolig deilig å se, sa ordfører Hanne Tollerud da hun holdt en pressekonferanse tirsdag for å gi en status på smittesituasjonen i Moss.

Da hadde antall nye smittede holdt seg stabilt lavt dagene i forveien. Nylig passerte kommunen 1 600 registrerte smittetilfeller, hvorav nesten halvparten har kommet i løpet av 2021s fire første måneder. Men trenden er nedadgående. Se bare her:

Denne grafen viser utviklingen i antall ukentlige smittetilfeller i Moss så langt i 2021. (Illustrasjon: Moss Dagblad)

Ikke siden uke 4 har det blitt registrert færre ukentlige smittede i Moss. Man ser tydelig hvordan smitten har gått ned etter at koronatiltakene ble strammet inn.

Stolt av innbyggerne

– Grunnen til at vi kan åpne opp nå er deres fortjeneste. Jeg er stolt av Moss og dens innbyggere. Nok en gang kan vi stå her og si “vi har klart det sammen”, fortsatte ordføreren under pressekonferansen (eller informasjonsmøtet, som kommunen kalte det).

Samtidig advarte hun innbyggerne mot å hvile på sine laurbær.

– De lave smittetallene kan ikke bli en hvilepute, advarte hun.

Håper på lettelser i smittevernreglene

Kommuneoverlege Kristian Krogshus kunne fortelle at de siste 14 dagene har Moss hatt 111 nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere.

– Da vi sto her sist var det tallet nærmere 400. Det er en stor forskjell. Nå har vi en veldig god trend i Moss, sa han.

– Smittesituasjonen i Moss er nå bedre enn den har vært på lenge, la han til.

Også Krogshus var raskt ute med å advare mot å slippe for mye opp:

– Vi vet at situasjonen raskt kan blusse opp igjen. Det gjør situasjonen uforutsigbar, sa han.

Dersom situasjonen skulle endre seg, vil kommunen følge opp med nye tiltak. Men kommuneoverlegen har et håp om at Moss kan fjernes fra det nasjonale tiltaksnivået 5B etter 9. mai.

