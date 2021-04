Stortingspolitiker fra Moss med støtte til Aleksej Navalnyj

Den tidligere ordføreren i Moss føyer seg inn i rekken med stortingspolitikere som har gått ut og vist støtte til Navalnyj.

Tidligere har Michael Tetzschner (H), Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V) og Ingjerd Schou (H) gjort det samme. Sistnevnte er Høyres andre stortingspolitiker fra Østfold og er i dag visepresident og leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Sammen krever de at Aleksej Navalnyj får medisinsk hjelp og løslates fra fengsel.

Navalnyj er blant de argeste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin. Han er dømt til soning i en straffekoloni for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom da han var innlagt på et sykehus i Berlin, etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok under en tur i Sibir. Selv hevder han den russiske sikkerhetstjenesten står bak forgiftningen, noe russiske myndigheter avviser.

Skal holde appell i Oslo

Aleksej Navalnyj ble tidligere i år nominert til Nobels fredspris av Ola Elvestuen (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Peter Christian Frølich (H).

På onsdag er Elvestuen en av talerne under en støtteaksjon for Navalnyj foran Stortinget. Den internasjonale aksjonen krever at landets statsledere kontakter Vladimir Putin og forlanger umiddelbar løslatelse og medisinsk behandling for Navalnyj.

Etter aksjonen skal oppropet overleveres statsminister Erna Solberg.

De øvrige talerne er Petter Eide (stortingsrepresentant for SV), Lene Wetteland (Den norske Helsingforskomité), Brynjulf Risnes (menneskerettighetsadvokat) og aktivister fra SmåRodina, et nettverk av russere bosatt i Norge.

Aleksej Navalnyj ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. (Maxim Shemetov / Reuters / NTB/Reuters)

---

Aleksej Navalnyj

Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar.

Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013.

Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger.

Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press.

Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland.

Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.

31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre helsehjelp for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene.

Kilde: NTB

---