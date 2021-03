Solberg diskuterte løsning for dagpendlere med Löfven

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge, melder regjeringen på sine nettsider.

Løsningen innebærer et strengt testregime. Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.

Fredag morgen snakket statsminister Erna Solberg (H) med sin svenske kollega om løsningen.

– Jeg hadde en god samtale med statsminister Stefan Löfven i dag morges. Etter råd fra helsemyndighetene kan vi gjøre noen lettelser for dem som dagpendler over grensen, under et strengt test- og kontrollregime. Samtidig er smittesituasjonen slik at vi ikke nå kan åpne grensene ytterligere, men vi vil selvsagt følge situasjonen tett fremover, sier Solberg.

Det var ikke meningen at de to statsministrene skulle ha samtale før mandag.

Test hvert sjuende døgn

Etter at Norge strammet ytterligere inn innreiseregelverket i slutten av januar, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge, blitt hindret i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell.

Men fra mandag kan de rundt 3.000 dagpendlerne dette gjelder, igjen komme på jobb, men det vil skje under et strengt testregime

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må ved innreise fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste sju døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og før grensepasseringen.

Må registrere seg ved hver innreise

Regjeringen opplyser at dagpendlerne fra Sverige og Finland i grensekontrollen må dokumentere bosted i Sverige eller Finland.

Det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling.

I tillegg må den enkelte arbeidstaker også registrere seg i forkant av hver innreise.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).