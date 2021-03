Arrangerer låtskriverkurs med Dyveke Kuløy

– Nå sitter det mange musikere, korister, bandfolk, dirigenter og andre musikere rundt omkring og opplever at de ikke får gjort noe. Derfor tenkte jeg at låtskriverkurs kan være en fin ting å arrangere nå, sier Tonje Gravningsmyhr, som er ny daglig leder i Østfold musikkråd.

Dyveke Kuløy er en artist, låtskriver og TV-personlighet fra Moss.

Kurset er åpent for alle som kan spille tre akkorder på gitar eller piano, og som har lyst til enten lære seg å skrive låter, eller utvikle låtskrivertalentet sitt.

– Hvorfor akkurat tre akkorder?

– Når vi sier tre akkorder blir kurset overkommelig og aktuelt for mange. Veldig mange låter er laget over tre akkorder, en kan si at for å lage ei låt er tre akkorder et greit minimum av bakgrunnskunnskap. Hvilke er ikke viktig, men som byggesteiner gir tre akkorder et grunnlag å jobbe ut fra. Dyveke har lang erfaring med å lære bort, og har blant annet studert ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Med koronaen er det ikke mange tiltak i musikken, mye ligger brakk, og mange er like frustrerte som meg, som kom inn i stillingen med masse energi og lyst til å gjøre ting. Dette kurset er vår mulighet til å gjøre noe, og tilby noe nyttig, sier Gravningsmyhr.

Jobbet med John Agnello

Dyveke Kuløy debuterte i 2015 på eget selskap med «Dyveke Kuløy», produsert av John Agnello som er kjent for å ha jobbet med blant andre Patti Smith, Bob Dylan og Mick Jagger i sin tidlige karriere, og Dinosaur Jr, Madrugada og Turboneger i nyere tid.

– Dyveke har solid erfaring og er i tillegg en dyktig lærer, så dette kurset er verd å gå på for alle musikkinteresserte voksne som skulle ønske at de hadde tatt steget, at de hadde blitt pusjet til å spille mer, til å gjøre noe med musikkinteressen sin, eller også aktive musikere som har blitt ufrivillig inaktive på grunn av korona, sier Gravningsmyhr.

Du kan lese mer om arrangementet, og melde deg på, på musikkrådets nettsider. Kurset går over tre tirsdager og har påmeldingsfrist den 14. mars.

– Her må man være med fra start, det går ikke an å hoppe inn. Det er fordi vi jobber med ulike tema, og er prosessorientert. Men hvis man har lyst til å være med, og datoene ikke passer, vil jeg gjerne få beskjed enten på e-post eller messenger, fordi at interessen for kurset vil gjenspeile hvor mye vi satser på å fortsette med denne typen tilbud, sier hun.

Ønsket er å kunne tilby dette som en serie med kurs.

– Nå er dette et introkurs for å sparke i gang litt. Det er mange musikere som sitter og kjeder seg nå, og jeg tror at jo mer du fyller rommet med aktiviteter, jo bedre. Du må ikke gi deg, oppfordrer Gravningsmyhr.

Kurset er åpent for alle i hele Norge.

– Det vil si at om du bor i Bergen, Stavanger, Drammen eller Oslo, så kan du delta.

