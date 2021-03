Ruspasient i Moss fikk påvist korona etter innleggelse, nå vil avdelingen ikke ta imot nye pasienter

En pasient i avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold Moss testet positivt på korona etter innleggelse og er nå i isolasjon.

Som følge av smitten vil ikke seksjonen ta imot nye pasienter den neste uken, opplyser sykehuset.

Smittesporing har ført til at 18 pasienter og 6 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og satt i karantene.

Tidligere i uka meldte Moss kommune at mange personer tilknyttet rusmiljøet i Moss har testet positivt for covid-19 den siste tiden. På bakgrunn av dette har de åpnet for koronatesting på Varmestua onsdag og fredag denne uka.

– Vi anerkjenner at det kan være vanskelig for denne gruppen å komme seg til testsenteret ved flyplassen, og vi ønsker derfor å tilrettelegge så mye som mulig for at også de skal få testet seg, skrev kommunen i en pressemelding.

