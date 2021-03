Rundt i bilen fant Svinesund-tollerne tusenvis av ulovlige tabletter, dopingmidler og veksthormoner

Torsdag 18. februar ble en norskregistrert personbil tatt inn til tollkontroll ved Svinesund etter at politiet hadde gjort seg ferdig med den obligatoriske «covid-samtalen» med sjåføren.

– Det var en person i bilen, opprinnelig polsk, men bosatt i Vest-Norge. Han forklarte at han hadde vært hjemme i Polen for å besøke et familiemedlem som var syk, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Les også: Avslørt med 1.200 narkotiske tabletter etter iskald gåtur over grensa

Kort prosess

Tollerne ønsket å gjennomgå bilen for å se om mannen kunne ha med seg noen ulovlige varer på turen tilbake til Norge, og fikk nærmest umiddelbar uttelling.

– Ganske raskt ble det funnet en eske i bagasjerommet som inneholdt 40 hetteglass med dopingmidler, samt sju pakker med farmasøytiske tabletter, forklarer Grandahl.

– Videre undersøkelser avdekket to esker med narkotiske tabletter, en mengde dopingtabletter og veksthormoner på forskjellige steder rundt om i bilen, legger han til.

Les også: Tatt med bilen full av kostbare gasspatroner og hårprodukter

Beroligende piller og potensmiddel

Til sammen ble det funnet 1.850 narkotiske tabletter – blant annet av typene rivotril, xanax og diazepam – som alle har en beroligende effekt, er velkjente gjenstander for misbruk, og er ulovlige å innføre til Norge.

Det ble også funnet 374 medisinske tabletter – deriblant potensmiddel – som ikke er ulovlig i seg selv, men likevel forbudt å ta med seg inn i landet på den måten det ble gjort i dette tilfellet.

I tillegg ble det avdekket totalt 1.200 dopingtabletter, 270 dopingampuller og 17 esker med veksthormoner ved siden av de allerede nevnte 40 hetteglassene med dopingmidler.

– Så det er et ganske stort beslag, dette også, fastslår seksjonssjefen.

Les også: Under flyttelasset fant tollerne både øl, snus og røyk

Ble taus

Etter at smuglingsforsøket var avslørt, ønsket ikke mannen å si så mye mer til tollerne.

Han ble overlevert til politiet, som etterforsker saken videre med tanke på å finne en passende straffereaksjon.

– Her hadde han vært hjemme på det som i utgangspunktet så ut som en uskyldig tur, men så viste det seg altså at han hadde med seg litt mer tilbake, avslutter Grandahl.