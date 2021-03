Avskiltet rustbefengt finsk vogntog med alvorlige bremsefeil

– Dette vogntoget ble avskiltet på stedet, og kommer aldri tilbake på verken norske eller andre veier igjen. Her var det så dårlig og tynt, og så mye sprekker at det er utrolig at sjåføren i det hele tatt har kommet seg helt hit, innleder Grotterød overfor Dagsavisen Demokraten.

Statens vegvesen gjennomfører daglige kontroller av tungbilene som kommer inn til Norge over de to største grenseovergangene i Østfold, Svinesund og Ørje, og under mandagens økt ved sistnevnte kom de altså over et svært grovt tilfelle.

– Det var brukt opp for mange år siden, og i et trafikksikkerhetsperspektiv er dette helt horribelt og uforsvarlig. Resultatet er uansett at kjøretøyet må fraktes tilbake til Finland, og rett til opphugging.

Uvitende sjåfør

I rapporten skriver vegvesenet blant annet følgende om det finske vogntoget som ble stanset: «her hadde henger alvorlige bremsefeil, store sprekker i innfestning til aksler og rust/sprekker i hovedramme».

– Når man ser noe sånt som dette, er det ganske kritisk og alvorlig at man som sjåfør velger å kjøre. Det skal sies at dette har sin historie, og selv om det er sjåføren som er ansvarlig for at kjøretøyet er i noenlunde teknisk god stand, er det også en eier med i bildet, uten at jeg skal si så mye mer om det, utdyper Grotterød.

– Man ser det bare på de få bildene av ramma, men jeg har sett det live, og kan bekrefte at hele hengeren ser sånn ut. Den var rett og slett helt morken, og overmoden for høgger’n. Den var ikke brukandes som spiker engang, og har i alle fall ikke noe på veien å gjøre, fortsetter han.

Med til sagaen hører også at det samme vogntoget ble tatt inn til kontroll for bare en måned siden, og at feilen på bremsene ble påpekt og beordret utbedret allerede da. Under mandagens kontroll ble det fastslått at dette ikke hadde blitt fulgt opp.

– Sjåføren påsto han ikke visste noe om dette, og det kan godt hende det stemmer. Uansett er det tydeligvis noen som ikke har gjort jobben sin, og firmaet får også en kopi av mangellappen. Det ble påstått at den nylig har vært på verksted i Finland, men da kan man jo stille spørsmål ved hva slags verksted det er snakk om, sier faglederen i vegvesenet.

Hengeren på det finske vogntoget var så rusten og full av sprekker at fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen knapt hadde sett på maken. (Statens vegvesen)

Bruker alle sanser

Han gir honnør til mannskapene ved kontrollstasjonen på Ørje, som fikk stoppet det som kunne blitt en svært alvorlig ulykke dersom vogntoget hadde fått ruklle videre også etter denne kontrollen.

– Jeg er veldig glad for at vi har såpass våkne kontrollører, for det så ikke så gærent ut ved første øyekast. Men de er ekstremt godt trent til å bruke alle sanser til å plukke ut de rette kjøretøyene – høre etter lyder, lukte og se. Her var det i tillegg et kjøretøy som hadde vært inne til kontroll tidligere og fått påvist alvorlige bremsefeil, og da får man en mistanke. Når vi fikk det inn i kontrollhallen og kikket under, begynte ballen å rulle, sier Grotterød.

– Man kan jo lure litt på hvorfor ikke også sprekkene har blitt oppdaget tidligere, men her så det som sagt greit ut på utsida, og hvis formålet har vært en bremseprøve har man kanskje ikke sett så nøye på ramma. Sånn er det bare noen ganger. Uansett er jeg godt fornøyd med at vi fikk stoppet det før det gikk galt, for dette er et særdeles trafikkfarlig kjøretøy, legger han til.

Lunefull arm

Også ved Svinesund dukket det opp en meget spesiell tungtransport i løpet av mandagen, nærmere bestemt en traktor med henger som var mildt sagt kreativt lastet med en dårlig sikret maskin.

– Armen som stikker ut er stor, tung og lang. Det er ikke så greit om man skulle kjøre inn i den bakfra. I tillegg var det brukt et trestaur eller en gjerdestolpe for å holde armen oppe, og hvis den detter ned kan den enten smelle rett i bakken eller i en annen bil. Uansett er det stor sannsynlighet for at man mister herredømme over hele doningen, så denne typen trafikkfarligheter er vi glade for å få luka ut, fastslår Grotterød.

– Det var flere ting her, og føreren har fått sitt i form av en anmeldelse fordi han kjørte med en registreringspliktig henger uten å ha registrert den. Det andre er det han har oppå hengeren, og det er heller ikke helt greit. Så det måtte kobles fra hverandre, og både lasta og hengeren i seg selv måtte over på et annet kjøretøy. Det var bare traktoren vi ikke fant noe galt ved, og som fikk lov til å kjøre videre, sier han videre.

Kjørenekt for halvparten

Føreren av traktoren kan nå vente seg en økonomisk smekk for den lunefulle transportmetoden.

– Det er politiet og deres jurister som avgjør hvilke konsekvenser dette skal få, men det ender ofte med forelegg eller bøter, så dette er en ganske grov sak, sier Grotterød.

Totalt 42 tunge kjørtøy ble kontrollert ved Ørje og Svinesund i løpet av mandagen, og av disse ble 21 ilagt kjøreforbud. 30 sjåfører fikk skriftlig pålegg om å utbedre mangler ved kjøretøyet sitt, og det ble delt ut åtte dekkgebyr og tre overlastgebyr.

Traktoren i front var den eneste delen av denne ekvipasjen som ble klarert for videre kjøring. Både hengeren og måten maskinen oppå var sikret var det så mye galt med at de ble parkert ved Svinesund. (Statens vegvesen)

