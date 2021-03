Slutt på bompenger over Svinesund fra 15. mars

– Norge og Sverige er to gode naboer. Siden åpningen av den nye brua på grensa ved Svinesund i 2005, har det vært innbetalt bompenger begge veier. Mandag 15. mars klokka 14.00 avsluttes innkrevingen, nærmere fem år før tiden. Jeg tror mange vil ha glede av å passere grensen gratis ved Svinesund, når hverdagen blir normal igjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet opplyser at sluttdatoen for innkreving av bompenger når man kjører over de to grensebruene nå har vært gjennom regjerningsbehandlinger i både Norge og Sverige, og fredag 19. februar ble avviklingsavtalen signert. Mandag 15. mars, samme dag som bommene slukkes, er det planlagt en offisiell markering på grensa.

Bomstasjonene ved Svinesund skulle etter den opprinnelige planen blitt stående til 2025, men på grunn av langt større trafikk enn forventet og medfølgende inntektshopp, ble det først besluttet å avvikle innkrevingen allerede høsten 2020.

På grunn av koronapandemien måtte imidlertid dette altså utsettes til mars i år.

– På grunn av kraftig reduksjon i antall reisende over grensen, måtte bompengeinnkrevingen fortsette litt lenger. Vi avslutter likevel innkrevingen nesten fem år før planen. Det sier hvor viktig denne grensekryssingen er for næringslivet og privatpersoner. Vi har merket det selv når grensene i praksis er stengt. Jeg håper avviklingen er ett av mange steg nærmere en normal hverdag, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Sveriges ambassadør til Norge, Cecilia Björner, og samferdselsminister Knut Arild Hareide signerte avviklingsavtalen for bomstasjonene ved Svinesund fredag 19. februar. Foto: Henrik Jonassen/Samferdselsdepartementet