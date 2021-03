Regjeringen opphever ringtiltakene på Østlandet

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens ukentlige pressekonferanse om koronasituasjonen.

Opphevingen skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar. Dermed blir det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

– Vi har besluttet å oppheve tiltakene på Østlandet som opphører natt til torsdag. De nåværende tiltakene gjelder til og med 17. februar. Unntaket er Hvaler og Fredrikstad som behøver bedre tid for å fatte lokale vedtak, sier Høie.

– Følg med lokalt

Opphevingen av tiltakene innebærer at kjøpesentre og lesesaler ved universiteter og høyskoler kan gjenåpnes. Det samme gjelder treningssentre og skjenkestopp.

– Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt. Det er viktig at befolkningen følger med på hva som blir resultatet av dette. Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen du bor i, sier helseministeren.

– Kan bli noen lettelser i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier oslofolk må belage seg på fortsatt strenge restriksjoner, men at det kan bli noen lettelser i koronatiltakene.

– Jeg er glad for at kommunene igjen får ansvaret for koronatiltakene, og at perioden med ringer og bokstavkoder nå avsluttes. Det handler om å kunne tilpasse tiltakene mest mulig etter lokale forhold, sier byrådslederen like etter at det ble kjent at regjeringen avvikler ringsystemet.

Onsdag holder han en pressekonferanse der han skal fortelle om hvilke tiltak som gjelder for hovedstaden fra torsdag.

Anbefaler høyt tiltaksnivå i Oslo

I Oslo kommune mener man at situasjonen er mer oversiktlig og at den kan håndteres gjennom smittesporingsarbeid og lokale tiltak.

– Folkehelseinstituttet støtter kommunen i de vurderingene, og anbefaler fortsatt høyt og målrettet tiltaksnivå i Oslo kommune, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Så er det fortsatt usikkerhet. Selv om man nå ser at ting er rimelig stabilt, er det fortsatt usikkerhet knyttet til effekten av virusvarianter. Det gjelder både i Oslo-regionen og i resten av landet.

Ingen egne festivaler for vaksinerte

Høie understreker at vaksinering er avgjørende for å oppheve koronatiltak, men avfeier at det blir egne arrangementer for vaksinerte.

– Det blir ikke slik, som noen har antydet, at vi i sommer kan ha egne festivaler for dem som er vaksinert, eller at kjøpesentre kan holde åpen for dem som har fått vaksinen, sa statsråden.

– Tiltakene vi har for å redusere smittespredning er mest knyttet til hvor mange i samfunnet som er vaksinert og i mye mindre grad av hvem av oss som er vaksinert, sa helseministeren.

Ringene oppheves

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt de strengeste regjeringspålagte tiltakene, på nivå C.

I tillegg har det vært tiltak på nivå D i Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Kommunene var i utgangspunktet plassert i forskjellige ringer (ring 1 og ring 2) i forbindelse med utbruddene, men disse oppheves nå.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.

(©NTB)