Utbruddet av den muterte virusvarianten i hjemmetjenesten øker i omfang

Fredag forrige uke kunne Moss kommune melde at fire ansatte og én bruker ved enhet hjemmetjenester hadde fått påvist den muterte UK-varianten av koronaviruset. En av de ansatte kan knyttes til utbruddet ved Sykehuset Østfold.

Per mandag har åtte ansatte og fire brukere fått påvist korona, hvorav to har testet positivt det siste døgnet.

Totalt er nå 81 brukere og 34 ansatte i karantene som følge av smittetilfellene.

– En krevende situasjon

Positive prøver knyttet til utbruddet ved hjemmetjenesten blir sendt til sekvensering, og så langt har det blitt påvist UK-variant i én av prøvene.

I dialog med FHI har kommuneoverlegen valgt å håndtere situasjonen som mulig UK-variant hos samtlige berørte.



– Det er en krevende situasjon vi står i når både brukere og ansatte får påvist smitte slik som vi ser i hjemmetjenesten nå. Med så mange ansatte i karantene må vi snu oss litt rundt for å finne løsninger på bemanningssituasjonen. Men vi klarer å opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til våre brukere, sier Eli Thomassen, direktør for helse og mestring i Moss.

