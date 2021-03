Frykter dyre rørskader når kulda slipper

– Jeg håper ikke folk har spart på strømmen de siste ukene. Strømmen er dyr nå, men frostskader er mye, mye dyrere.

Det sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende, i en pressemelding. En typisk skade hos forsikringsselskapet er vann som strømmer inn i hus og hytter når mildværet smelter isen.

– Jeg kan garantere at vi kommer til å få inn mange skader de kommende ukene. Det er ikke så lett å oppdage rørskadene før isen smelter igjen, de oppstår når været skifter. Nå gjelder det å følge med for å unngå unødig store følgeskader, sier Slettemoen.

Les også: – Hvaler og Fredrikstad ekstra utsatt for isfenomen

(saken fortsetter under bildet)

Winter Water Flow Denne uka vil mange nordmenn oppdage vannskader når frosne vannrør møter mildere vær. (Frende)

Denne uka vil mange nordmenn oppdage vannskader når frosne vannrør møter mildere vær. Foto: Frende

– Kaldere enn på flere tiår

Skadesaneringsselskapet Recover deler Frendes bekymring.

– Vi tror det vil bli en økning i antallet skader nå. Mange områder har hatt en tøffere og lengre kuldeperiode enn på flere tiår. Mange av disse er ikke vante med å ha rutiner for frostsikring, sier Espen Karsrud, som er salgs- og markedsdirektør hos Recover.

Vannskadene gikk ned da korona kom opp

Totale skadetall fra 2020 er ikke klare enda, men i løpet av fjorårets tre første kvartaler gikk antallet vannskader på norske hus og hytter ned fra året før. Totalt hadde vannskader kostet drøyt nesten 1,9 milliarder kroner i fjorårets første tre kvartaler, mot nesten 2,1 milliarder i 2019. Det viser tall fra Finans Norge.

Også antallet vannskader var gått ned, faktisk med hele 18 prosent.

– Her har korona og hjemmekontor hjulpet på. At vi fortsatt holder oss mye hjemme gjør at skadene som kommer nå forhåpentlig oppdages fort, i hvert fall i boliger, sier Slettemoen i Frende.

Her blir det mange skader

Frendes kommunikasjonssjef forventer skader fra store deler av landet.

– Spesielt vil vi holde et øye sør for Helgeland. Jeg forventer også flest skader fra Vest- og Sørlandet nå. Hus på Østlandet er gjerne bedre rustet mot frost, mens i Vest er vi bedre forberedt på regnvær, sier Slettemoen.

– Det er områder i Sør-Norge som ikke er vante med slike kuldeperioder. Disse er ekstra utsatt. Jeg tror at vi vil se økt aktivitet til forsikringsselskapene allerede denne uken både fra store byer og mindre bebodde hytteområder, sier Espen Karsrud i Recover.

Derfor blir det skader

Slettemoen i Frende forklarer hva som skjer når de dyre vannskadene oppstår.

– Vann som fryser til is utvider seg, og da blir rørene skadet. Rørene sprekker rett og slett, sier hun.

Når isen til slutt smelter har det fri vei ut fra sprukne rør.

– Det fører igjen til at det blir vannskader i vegger, tak og gulv. Følgeskadene er store og kan bli svært dyre, sier hun.

Derfor oppfordrer hun spesielt hytteeiere til å følge med når været blir varmere.

– Ta heller en ekstra tur innom hytta når det blir varmere. Da kan du oppdage skaden før den blir altfor dyr, og sove godt om natten.

Les også: Person til sykehus etter å ha gått gjennom isen i Fredrikstad

Slik forebygger du vannskader

* Ha litt varme på i alle rom med vannrør.

* Isolèr rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.

* Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.

* Ikke la det bli kaldere enn 10 grader i noen rom.

* Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.

* Steng hovedstoppekranen hvis du skal være borte.

Slik tiner du frosne rør

* Hvis rørene dine frosser kan du prøve dette:

* Steng hovedstoppekranen. Den enkleste måten å tine frosne rør på er ofte å få opp temperaturen i rommet.

* Du kan få litt ekstra hjelp av hårføneren eller en vifteovn hvis du retter luftstrømmen mot rørene, men vær alltid til stede hvis dette brukes.

* Følg med når du driver med konsentrert oppvarming. Husk på brannfaren i rotete og støvete rom. Åpen ild er selvsagt ikke tillatt. Ha slukkeutstyr tilgjengelig.

* Når rørene er tint kan du åpne hovedstoppekranen forsiktig mens rørene kontrolleres mot lekkasjer.

Kilde: Sintef/Frende