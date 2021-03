Syv smittede mossinger knyttes til koronautbruddet på Sykehuset Østfold

Torsdag forrige uke ble det kjent at 3 pasienter og 13 ansatte ved ortopedisk avdeling på Sykehuset Østfold var smittet av koronaviruset. Lørdag hadde tallet økt til 5 pasienter og 14 ansatte.

Ifølge VG dreier det seg trolig om en mutert variant av viruset.

– Vi prøvekjørte vårt system i går og testene viser at det mest sannsynlig er det muterte viruset. Vi har agert som at det er det, og har satt folk i karantene, sa fagdirektør Helge Stene-Johansen til VG fredag.

Mandag opplyser Moss kommune at det per nå er syv koronasmittede personer som bor eller oppholder seg i Moss som kan knyttes til dette utbruddet. 15 personer er definert som nærkontakter som følge av smittetilfellene.

– Moss kommune følger situasjonen knyttet til utbruddet tett, skriver de i en pressemelding.

Har passert 1000 smittetilfeller

Det siste døgnet har det blitt påvist tre nye smittetilfeller blant voksne personer som bor eller oppholder seg i Moss. Smittekilden for to av tilfellene er kjente nærkontakter, mens for et av tilfellene er smittekilden foreløpig ukjent.



Det totale antallet som har fått påvist korona i Moss gjennom hele pandemiperioden er nå 1019.