Aldersgruppen 74 til 84 år består av 3.743 personer i Moss. Allerede forrige uke fikk noen i denne aldersgruppen satt sin første dose. To av dem var ekteparet Per Harald (83) og Inger (80) Vesstveit.

– Det gikk helt problemfritt, sa Inger etter å ha fått sin første dose på vaksinesenteret på Moss lufthavn Rygge fredag.

Samme dag ble også en gruppe helsepersonell vaksinert.

I aldersgruppen 85 eller eldre er det 1.367 personer i Moss. Ikke alle i denne aldersgruppen har blitt vaksinert ennå. Noen har ikke kommunen fått tak i.

LES OGSÅ: Gerd ble den første personen i Moss til å få koronavaksinen

Slik kontaktes de

Den eldste gruppen har blitt kontaktet via telefon. De som ikke har svart har fått tilsendt en SMS. Hvis de fortsatt ikke har gitt noen tilbakemelding, får de tilsendt et brev i posten i stedet.

– Det er viktig å understreke at ingen mister plassen i vaksinekøen dersom de ikke svarer, forteller Helen Mollatt, enhetsleder for kultur, aktivitet og mestring i Moss kommune.

Det betyr at dersom noen i aldersgruppen 85 eller eldre først denne uka svarer at de ønsker å vaksinere seg, blir de satt opp til en time selv om kommunen allerede er i gang med å vaksinere aldersgruppen under. Det betyr også at det blir en viss overlapping mellom vaksinering av de to eldste aldersgruppene.

Får info på telefon

I alle andre aldersgrupper utenom 85 eller eldre, vil innbyggerne bli kontaktet via SMS først. De som ikke besvarer på SMS, blir i stedet oppringt.

Mollatt er fornøyd med at kommunen valgte å kontakte de eldste på telefon først, selv om det krever litt lenger tid.

– Det har gjort det lett for oss å gi nødvendig informasjon når vi kontakter dem, forklarer hun.

Utfyllende informasjon om vaksinering finnes på kommunens hjemmesider.