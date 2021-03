Jakter på de forsvunne Apenes-knivene

Klokka er 04.00 natt til søndag 1. april 2007 når journalist i Demokraten, Arne Børresen blir vekket av telefonen for andre gang hjemme i Gamlebyen i Fredrikstad.

– Jeg hadde blitt vekket et par timer tidligere av en leieboer som meldte om innbrudd. Hun er helt forskrekka, og jeg fyker ut i bare undertøyet. Men det viste seg bare å være en fyr som var på en snurr, og som lette etter inngangsdøra si, for han hadde gått inn i feil dør i bakgården, forteller Børresen.

Da telefonen ringer på nytt, er ikke Børresen spesielt interessert i å prate.

– Han som ringer sier at "Arne, nå har jeg et tips til deg". Men jeg tenker på at jeg skal opp om to timer og hjelpe guttungen med avisrunden, og at jeg har fått nattesøvnen spolert nok allerede. Så jeg sier at han får ringe meg tilbake etter klokka åtte på søndags morgen. Det gjør han ikke.

Les også: Inger Christine Apenes: – Jeg vil vise hvordan det var å leve med drapet

Saken fortsetter under bildet.

Inger Johanne Apenes og Christian Bernt Apenes avbildet under Inger Christine Apenes' bryllup. Foto: Inger Christine Apenes

Fikk tilståelse

Børresen slår derfor hele greia fra seg, og drar søndag ettermiddag på den årlige Danmark-turen med Demokratens Lucia-jenter.

Når han returnerer til Oslo tirsdag den 3. april og slår på radioen i bilen, annonseres det at det skal holdes en pressekonferanse om en mulig oppklaring av Apenes-drapet på Fredrikstad politistasjon klokka 12.

– Jeg får helt frysninger, for jeg tenker på han som ringte natt til søndagen. Og tenker at det må være det. Så jeg hiver meg inn på veiskulderen på E6 og ringer ham opp.

Børresen spør mannen om det dreier seg om Apenes-drapet, noe han bekrefter.

– Så kjører jeg rett hjem til han i Fredrikstad og får et intervju før pressekonferansen, og det er da han forteller mer eller mindre alt det som står i artikkelen fra 2007. At det er sønnen hans som drepte Inger Johanne Apenes i 1978, og at han tilsto dette for faren i 1979, men deretter trakk tilbake alt sammen.

Drapet på Inger Johanne Apenes, også omtalt som Apenes-drapet, er et av Norges-historiens mest omtalte drap.

Men mannen forteller én ting til, noe som Børresen må love å holde hemmelig. Helt til nå.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Apenes-drapet på TVNorge og discovery+

Hendelsen fikk omfattende oppmerksomhet i media. Foto: Faksimile, Demokraten

Hva skjedde?

Det er midt på dagen, lørdag 6. mai 1978. Det er en fin dag, værmessig i alle fall. Sola skinner og reflekteres fra sykkelens blanke skjermer og reflekser, når det 13 år gamle avisbudet tråkker seg ned langs alleen som fører ut av Gamlebyen.

Ved General Ohmes vei bråsvinger han inn til høyre og følger vollane et stykke, før han tar til venstre inn på Huitfeldts gate. Da kommer han bakveien inn til Heibergsgate 43, slik som han pleier, når han skal levere avisa til familien Apenes.

Der blir han møtt av et uvirkelig syn.

– Der får jeg se en masse biler og et oppbud av folk. Da ser jeg en gråtende Georg Apenes på verandaen. Det gjorde sterkt inntrykk på meg, jeg var jo bare guttungen, og jeg skulle bare levere avisa som vanlig. Jeg husker jeg syntes det var rart at Georg Apenes sto på verandaen, for han bodde ikke der da, forteller Arne Børresen.

I likhet med resten av lokalbefolkningen, må unge Børresen vente i flere timer før de får svar på hva som har skjedd i Apenes-villaen.

– Vi måtte vel vente til Dagsrevyen, som jeg husker det. Nyhetsbildet var litt annerledes da enn nå. Det var ikke internett og oppdateringer hele tiden. Så hvorfor Georg Apenes står på verandaen og gråter, det vet vi ikke før etter mange, mange timer.

At han skulle oppleve dette, og senere bli involvert i den samme saken, synes han er spesielt.

Georg Apenes, ble senere rikskjent som direktør i Datatilsynet, men var som nyvalgt stortingsrepresentant i 1978 allerede et kjent ansikt lokalt i Fredrikstad .

Og det var altså han som skulle finne sin mor knivstukket og drept like før klokken 12 denne lørdagen i mai.

– Den verste timen i mitt liv opplevde jeg etter at jeg hadde funnet henne, jeg sto der og trodde hun hadde tatt sitt eget liv, bare et år etter at far døde, sier han til Dagbladet i 1986.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Folkelig farvel til Georg Apenes

Arne Børresen, 15 år gammel. (Demokraten)

Avisbud Arne Børresen er 13 år gammel da han opplever noe som skal sette spor i ham resten av livet. Foto: Demokraten

Kjent familie

Drapet fikk voldsom oppmerksomhet da det skjedde, mye på grunn av familiens sosiale posisjon; ikke bare var sønnen Georg en profilert mann i kraft av sin stilling. Men det var også hans far, fru Apenes' avøde mann Christian Bernt Apenes, som hadde blant annet vært sorenskriver og byfogd i Fredrikstad. Han status anerkjennes blant annet ved at han får en prydkniv av Borgarsyssel museum til sin 70-årsdag i 1972. Kniven, en såkalt Peer Gynt-kniv fra David Andersen, får sin faste plass på veggen i spisestuen i familiens hjem.

Saken etterforskes med full intensitet og det spares ikke på ressursene. Daværende Kriminalpolitisentralen (Kripos) ble satt inn i saken og etterforskningen pågikk for fullt utover høsten 1978. Etterforskningen var svært omfattende etter datidens målestokk, men det ble aldri funnet noen gjerningsmann.

Det eneste de vet sikkert, er at det er stjålet 300 kroner fra vesken hennes.

I tillegg er en kniv borte fra Apenes-residensen: Prydkniven til Christian B. Apenes.

I 2001 ble alle spor gjennomgått på nytt med blant annet sporing med DNA og biologiske spor. Likevel var ingen gjerningsperson funnet da saken ble foreldet den 6. mai 2003, til tross for at nærmere 4000 personer var omtalt i sakens dokumenter.

En tidlig teori i etterforskningen er at fru Apenes ble overrasket av en innbruddstyv, og at tyven drepte henne med en kniv.

Og nettopp dette bekreftes når en 42 år gammel mann tilstår drapet i 2007, etter at politiet mottok et tips året før fra gjerningspersonens egen far.

I følge Dagbladets artikkel fra pressekonferansen den 3. april 2007, fortalte drapsmannen i avhør at han ble overrumplet av fru Apenes under et tyveriforsøk da alt gikk galt.

I tilståelsen kommer det fram at gjerningmannen var nær 14 år da drapet skjedde. Selv hevder 42-åringen at han aldri har fortalt noen om drapet, og dette har han holdt fast ved i avhør.

– Han har oppgitt vinning som motiv for drapet. Da han var i ferd med å bli oppdaget i boligen, fikk han panikk og stakk Apenes med en morakniv han hadde tatt med seg utenfra, sa politmester Otto Stærk til Dagbladet.

– Mor bodde jo alene etter at far døde, forteller avdødes datter, Inger Christine Apenes.

– Jeg husker at hun aldri låste døren, og nøkkelen sto til og med i låsen. Vi maste på henne om låse, men det gjorde hun nesten aldri.

Hun tror derfor at gjerningsmannen ikke hadde vansker med å ta seg inn i villaen. Hun tror heller ikke at han hadde problemer med å overrumple fru Apenes tross sin unge alder.

– Han var dessuten høy og kraftig for alderen, sier hun.

Les også: 13-åring drepte i panikk

Peer Gynt-kniv (Roy Ellingsen)

Peer Gynt-kniven fra David-Andersen er en 25 centimeter håndlaget tollekniv. I 1978 fantes det to modeller: En med siselerte detaljer på sliren og en med sagamønster. Christian B. Apenes sin prydkniv, var siselert, slik som den på bildet. Foto: Roy Ellingsen

– Etter min død

Det ble aldri tatt ut tiltale i saken fordi mannen var under kriminell lavalder da det skjedde, og fordi saken var foreldet. Mannen har aldri senere vært straffet eller mistenkt for noen andre kriminelle forhold, og har uttalt at hendelsen fikk han fra en krimiell løpebane over i rett spor. Han hevder å ha levd et fredelig liv som familiefar.

Tilbake i leiligheten til den gamle mannen i Fredrikstad på den 3. april 2007, betror den aldrende mannen noe helt spesielt til Arne Børresen.

– Etter at han har fortalt dette med at sønnen erkjente å ha drept henne i 1979, stiller jeg spørsmål om den prydkniven som aldri ble funnet. Da sier han at den prydkniven dukket opp i hjemmet til famlien, og det var noe av grunnen til at han fattet mistanke om at det sønnen hadde fortalt om drapet den gangen faktisk var sant.

Børresen spurte ikke om hvor i hjemmet kniven ble funnet.

– Nei, om den lå på kjøkkenet eller i stua vet jeg ikke. Men den var i husstanden. Og da var rett og slett mitt neste spørsmål "Hva gjorde du med kniven?"

Mannen forteller til journalisten at han har kvittet seg med prydkniven da han skulle støpe en trapp i sitt nye hus, som han drev og bygde.

– "Jeg er lei av å se den kniven, så jeg tenkte at den kaster jeg i støpen når jeg skal lage trappa. Så er den ute av syne for godt", sa han da.

Børresen sier at mannen ikke ville at det ble publisert noe om kniven i det intervjuet.

– "Dette kan du ta opp etter jeg er gått bort. Etter jeg er død", sier han.

Les også: Drapsmannen skrev til Apenes-familien

Les også: Apenes-drapet er snart foreldet

Jakten på kniven

På den 27. mai 2007 publiserer VG en artikkel der de skriver at gutten som drepte Apenes, la drapsvåpenet - en morakniv - i farens redskapsbod "som om ingenting hadde skjedd".

Der skal drapsvåpenet ha ligget i flere år. Det er uklart om gutten vasket morakniven før han la den i boden sammen med annet redskap. Den aktuelle boden i Fredrikstad var aldri i politiets søkelys, fordi den unge gutten aldri var mistenkt i saken. Eiendommen har siden drapet i 1978 skiftet eier flere ganger, og VG skriver at morakniven ble kastet i forbindelse med et av disse eierskiftene.

Arne Børresen starter arbeidet med å lete etter prydkniven så snart han får anledning, i 2020. Det første han må gjøre, er å ha et avklaringsmøte med politiet. Det finner sted i Øst politidistrikt sine lokaler den 8. juli. Tilstede er Børresen, politietterforsker Christian Berge, politiadvokat Stig Bratli, og Dagsavisen Demokratens journalist.

– Den prydkniven ble brukt som brevåpner og hadde fast plass i spisestua, forteller Børresen, og skisserer hvordan mannen betrodde ham at den ble kastet i støpen i trappa hans.

De tre mennene diskuterer litt frem og tilbake rundt saken, og konkluderer med at så lenge ingen av knivene er funnet, er det ingen som kan vite med sikkerhet hvilken kniv som har blitt brukt i ugjerningen. Derfor må politiet dobbeltsjekke jussen rundt saken. De sier at de mest sannsynlig ikke vil bruke ressurser på å etterforske disse opplysningene selv, men de ønsker å holdes informert.

– Hvis dette er et drapsvåpen, så er det noe som vi ikke ønsker skal flyte fritt, kommenterer Bratli.

– Det er heller ikke noen som vet om det er en eller begge knivene som ligger der, eller noen kniver i det hele tatt. Men jussen er i henhold til at saken er foreldet, sier Berge.

Høsten 2020 har politiet gjort ferdig sine vurderinger, og det blir det klart at Børresen kan lete etter kniven. Han gjør to inngrep i støpen i trappa desember samme år, i det aktuelle huset.

Datteren til fru Inger Johanne Apenes, Inger Christine, sier at hun har fulgt med på arbeidet til Børresen hele tiden. Nå håper hun prydkniven blir funnet, slik at hun får lukket den siste siden dette kapittelet.

I den nye storsatsingen til discovery+ og TVNorge, true crime-serien «Forbrytelsene som rystet Norge», er blant annet Apenes-drapet omtalt. I serien følger vi også Arne Børresens jakt på prydkniven.

Les også: Både vondt og godt å se NRKs Apenes-intervju

Les også: "Helt tom"

APENES-DRAPET

Den 61 år gamle Inger Johanne Apenes ble funnet knivdrept i sin villa i Heibergsgate 43 i Fredrikstad litt før klokken 12 lørdag 6. mai 1978.

Det var sønnen Georg Apenes som fant moren. Apenes var direktør i Datatilsynet, og var stortingsrepresentant for Høyre fra 1977-1989.

I 1983 ble en mann, siktet for drapet. Etter 170 dager i fengsel ble han løslatt på grunn av manglende bevis.

I januar 2002 ba imidlertid politiet i Fredrikstad om bistand fra Kripos for å gjennomgå materialet i drapssaken på nytt.

Politiet ønsket blant annet å undersøke om det fantes biologisk materiale i saken som kunne danne grunnlag for en DNA-profil.

Drapet ble aldri oppklart før den ble strafferettslig foreldet på den 7. mai 2003.

I mars 2007 tilsto gjerningsmannen drapet, etter at hans far tipset politiet. Den 3. april ble tilståelsen offentliggjort under en pressekonferanse på Fredrikstad politikammer.

Både drapsvåpenet, som var en morakniv, og en prydkniv som ble stjålet fra åstedet, er aldri funnet.

Kilder: NRK / NTB/ Wikipedia

Les også: Krever millionerstatning for å ha blitt uskyldig fengslet