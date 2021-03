Aktor ber om elleve og et halvt års fengsel for drapstiltalt kampsportutøver

– Tiltalte har lang erfaring innen kampsport, og han vet hvordan halsgrepet fungerer, sa statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten da hun prosederte i Fredrikstad tingrett onsdag, ifølge Fredriksstad Blad.

Den 43 år gamle mannen er tiltalt for forsettlig drap etter at en mann i 40-årene døde i forbindelse med slåsskampen utenfor en bolig på Lisleby 16. mars i fjor. Den tiltalte, som er fra Moss, har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen om drap.

Ifølge tiltalen kvalte mannen offeret ved at han først grep tak rundt halsen og deretter holdt ham nede på en måte slik at lufttilførselen ble begrenset.

Avviser nødverge og uaktsomhet

Aktor avviste at tiltalte var i en nødvergesituasjon, og at dødsfallet skjedde som følge av uaktsomhet.

Til tross for hans påstand om at han ikke ønsket å skade mannen han sloss med, var han godt innenfor det som juridisk regnes som forsett, mener hun

Tiltalte nekter ikke for at han tok halsgrep, men sier det skjedde i selvforsvar da han selv ble angrepet, og at han som en erfaren kampsportutøver visste hvordan grepet kunne brukes kontrollert for å uskadeliggjøre et menneske, skrev Fredriksstad Blad i oktober.

– Forsto risikoen

Tiltalte forsto risikoen da han brukte det omstridte halsgrepet, argumenterte statsadvokaten.

Normalt ville et slikt, forsettlig drap blitt straffet med tolv års fengsel, men aktor mener en viss uklarhet rundt opptakten til slagsmålet er formildende, og setter derfor straffen noe ned i sin påstand.

– Han hadde en fluktmulighet og trengte ikke å gå i kroppen på fornærmede i det hele tatt. Da han først gjorde dette hadde han full kontroll. Han hadde ikke trengt å holde grepet så lenge. Han gikk for altfor langt, sa Wennersten.

