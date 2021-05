Mistet AAP før operasjon: Nå må Torgeir og Torunn selge huset

– Takk og pris for at vi ikke har små unger. Stakkars dem som opplever det samme som oss og som har det. Vi er godt voksne mennesker, vi har ikke noe å tape på å stå fram. Vi synes dette må ut. Dette kan ikke fortsette.

Torgeir Haukdal Jonsson (59) og Torunn Torlaksdottir (59) sitter på kjøkkenet i sitt hjem i bygda Kvelde, som ligger i Vestfold. Flere av rommene i huset står tomme. De har solgt unna møbler og andre eiendeler som de kan få noe igjen for. Det er flere måneder siden huset ble lagt ut for salg, men så langt har interessen vært laber.

Torgeir har ikke hatt noen inntekt siden mai i år. Han har store smerter, sover elendig om natta og må bruke krykker når han er ute og går. Torunn er sykmeldt fra jobben som hjelpepleier ved et sykehjem. Hun forteller at hun møtte veggen da problemene tårnet seg opp for ektemannen og han til slutt sto på bar bakke.

I dag er de avhengig av økonomisk hjelp fra familien.

– Vi går ikke noen steder lenger og er ikke med på noe sosialt. Vi har ikke mer enn til mat, og vi har lånt penger for å håndtere huslånet. Min inntekt holder ikke, en hjelpepleierlønn i kommunen er ikke høy, sier Torunn.

Torgeir stirrer tomt ut i lufta. Han legger ikke skjul på at han har blitt deprimert av prosessen med Nav.

– Jeg har hjulpet mange andre, men aldri bedt om hjelp i hele mitt liv. Det er forferdelig å ringe mennesker og tigge om penger. Jeg har helt mistet selvtilliten.

Torunn og Torgeir mener politikerne må endre reglene slik at syke mennesker ikke rammes av AAP-innstrammingen. Foto: Jens Marius Sæther

Torunn er nærmest sjokkert over at ektemannen ikke får økonomisk hjelp lenger.

– Det er ingen som ønsker å havne i en slik situasjon. Det er ingen som ønsker å bli syk. Når du ikke får hjelp, mister du troen på systemet.

Torgeir gjør det klart at han har mistet all tillit til politikerne som vedtok å stramme inn regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2017. Som følge av innstrammingen, har flere tusen mennesker mistet sin inntekt. Mange har endt på sosialen uten å være avklart verken mot arbeid eller uføretrygd.

– Mennesker skal ikke gå evig på AAP, jeg skjønner det. Men de som er syke og som er i behandling, må få hjelp. Derfor mener jeg innstrammingen må reverseres med en gang. Politikerne kan ikke lenger stikke hodet i sanden, sier Torgeir.

Ulykken

12. desember 2012 skjedde ulykken som endret livet til Torgeir. Han hadde jobbet som yrkessjåfør i en årrekke og hadde nylig startet i ny jobb som sjåfør i et lokalt busselskap.

Torgeir skulle hjelpe en dame med bagasjen da han skled på isen og falt. Hele ankelen ble fullstendig knust. Han ble hasteoperert. Det var snakk om svært kompliserte brudd og smertene var nærmest uutholdelige.

Fallet i 2012 har ført til totalt seks operasjoner, den siste i mai i år, og Torgeir vet fortsatt ikke om det blir den siste.

Etter ulykken prøvde han seg som sjåfør igjen, men etter en stund fant han ut at det var uforsvarlig for ham å kjøre buss.

Nav godkjente at Torgeir hadde en yrkesskade i 2013.

I 2015 begynte han å motta arbeidsavklaringspenger. Han forteller at han gjerne ville omskoleres til et annet yrke, men hevder at han fikk beskjed om at han var for gammel og at det ikke var hensiktsmessig.

– Jeg spurte om det ikke var mulig å ta kurs eller noe, men fikk til svar at det eneste kurset de hadde å tilby, var et seniorkurs i databehandling. Det var en vanvittig beskjed å få.

Torgeir var i ett arbeidsrettet tiltak i løpet av de fire årene han mottok AAP.

Torgeir og Torunn har solgt unna det meste av eiendeler den siste tida. Nå håper de at noen vil kjøpe huset. Foto: Jens Marius Sæther

I februar i år fikk han beskjed om at arbeidsavklaringspengene opphørte. Han hadde nådd makstida for å motta folketrygdytelsen.

I henhold til de nye reglene kan man få forlengelse i inntil to år dersom skade eller sykdom er hovedårsaken til at man ikke er ferdig avklart. Tidligere var det ingen tidsbegrensing på hvor lenge man kunne få forlengelse.

Nav Arbeid og ytelser i Tønsberg, som fattet vedtaket, skriver i vedtaket at langvarig utredning ikke er årsaken til at Torgeir «ikke har hatt mulighet til å begynne med hensiktsmessig medisinsk behandling, og/eller arbeidsrettet tiltak».

Torgeir ventet på ny operasjon da han fikk beskjeden. Han tok umiddelbart kontakt med sin lokale Nav-veileder i Larvik.

Avslag på avslag

Torgeir hevder at han ble rådet av sin Nav-veileder til ikke å klage på AAP-vedtaket og heller søke om uføretrygd fordi det er blitt svært vanskelig å få forlengelse ut over makstida etter at AAP-regelverket ble strammet inn. Han forteller at han ikke ønsket å søke om uføretrygd, men at han valgte å høre på veilederen.

Tre uker etter AAP-avslaget gjorde Nav Larvik en helhetsvurdering av Torgeirs arbeidsevne. Vurderingen avsluttes med:

«Vi har vurdert at det er dine helseplager som har ført til at din arbeids- og inntektsevne er varig nedsatt til ethvert arbeid. Vi vurderer at ytterligere arbeidsavklaring ikke lenger er nødvendig eller hensiktsmessig».

Nav Larvik kom altså fram til en helt annen konklusjon enn Nav Arbeid og ytelser.

I mai kom avslaget på uføretrygd, som ble begrunnet med at det var for tidlig å ta stilling til om sykdom eller skade har ført til at inntektsevnen hans er varig nedsatt.

Dette avslaget fikk Torgeir mens han var på sykehuset etter nok en ankeloperasjon.

Fristen for å klage på AAP-vedtaket hadde da for lengst gått ut. Nå fikk han beskjed om at han kunne søke økonomisk sosialhjelp, men det ble avslag på den søknaden også fordi han eier et hus og fordi kona har en inntekt.

Torgeir har klaget til Nav lokalt på veiledningen han fikk da AAP-vedtaket kom. Han mener det ikke er noen tvil om at han ble frarådet fra å klage. Torunn var med på møtet og hevder det samme, men avdelingslederen i Nav Larvik har tilbakevist at han ble frarådet fra å klage.

– Jeg skulle selvsagt klaget på AAP-vedtaket. Det står i loven at man kan få forlengelse på inntil to år dersom skade eller sykdom er hovedårsaken til at man ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd, sier Torgeir og legger til:

– Man kan ikke søke på uføretrygd når man er i behandling. Det var jeg ikke klar over da jeg ble rådet til det. Nav burde innrømmet at de har gjort en stor feil og sørget for at jeg får arbeidsavklaringspenger til jeg er ferdig behandlet.

Selger huset

Det er spesielt innstrammingen i vilkårene for å få forlengelse utover makstida, som har ført til at flere tusen personer har mistet sin inntekt. Mange har som Torgeir havnet mellom to stoler fordi de ikke er ferdig avklart og fordi ulike Nav-enheter gjør ulike vurderinger av den enkeltes arbeidsevne og helsesituasjon.

De som har mistet AAP må vente i ett år før de kan søke på nytt. Karensperioden ble innført som en del av innstrammingen.

Torgeir har ikke råd til å oppsøke advokat. Siden kona har en jobb, har han ikke rett på fri rettshjelp.

Torgeir og Torunn håper nå at noen vil kjøpe huset. De gjør det med tungt hjerte. Paret hadde tenkt å bo der i mange år til og forteller at de trives i den lille bygda.

Får de solgt det, flytter de inn hos sønnen, som har en liten leilighet i sitt hus som de kan bo i inntil videre.

Både Torunn og Torgeir skulle gjerne blitt boende i Kvelde, men de har ikke lenger råd til å beholde huset. Foto: Jens Marius Sæther

Ekteparet som opprinnelig er fra Island, sliter med å fatte hvordan de har havnet i en slik situasjon.

– Vi skaffet oss jobb før vi flyttet til Norge. Vi har aldri trengt hjelp, og det har aldri vært i tankene våre at vi skulle inn i noen støtteordning.

De har begge lest utallige historier om mennesker som har havnet i samme situasjon som dem selv på sosiale medier.

Torunn orker ikke lese mer.

– Jeg tenker på de stakkars menneskene som har små barn. Jeg blir så sint. Det er vanvittige historier der ute. Skal ikke politikerne gjøre noe med det? De må skjønne at dette ikke går an. Jeg trodde ikke dette kunne skje i Norge.

Siden Torgeir ikke får økonomisk sosialhjelp og heller ikke har rett på rettshjelp fordi kona har jobb, har skilsmisse blitt et tema.

– Vi har vært gift siden 1982. Det er helt tullete om vi må gjøre det, men vi har snakket om at vi kanskje må skille oss – at det er eneste utvei om vi skal få hjelp.

Nav Larvik svarer

Dagsavisen har sendt en rekke spørsmål til Nav i forbindelse med saken. Ulf Pedersen, leder av Nav Larvik, har svart per e-post. På direktespørsmål om Torgeir ble frarådet fra å klage på AAP-vedtaket av sin Nav-veileder, svarer Pedersen:

– Vi er helt sikre på at Jonsson ikke ble rådet til å gjøre det ene eller det andre, men at han fikk fremlagt de ulike alternativene og at han selv måtte ta valget. Det står ikke i noe samtalereferat at Jonsson fikk råd om å ikke klage på AAP-vedtaket.

Jonssen stiller seg undrende til svaret.

– De kan jo ikke legge fram alternativer som ikke samsvarer med loven som etaten er satt til å forvalte. Jeg kunne ikke få uføretrygd fordi jeg var i behandling.

Dagsavisen har bedt om innsyn i samtalereferatet det vises til. Torgeir har også spurt om å få det. Han reagerer sterkt på at Nav så langt ikke har framlagt noe fullstendig referat fra møtet og mener det Pedersen sier er helt feil.

Nav-sjefen i Larvik skriver at de ikke tviler på at Jonsson har helseproblemer som påvirker mulighetene til å jobbe.

– Vi mener imidlertid at det ikke er medisinsk dokumentert at han har vært hindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak i løpet av perioden han mottok arbeidsavklaringspenger. I perioden der han gjennomførte fysikalsk behandling, er det etter vår vurdering ingen dokumentasjon som tilsier at han samtidig ikke kunne gjennomført arbeidsrettet tiltak med tilpasning.

Dagsavisen har stilt oppfølgingsspørsmål om hvordan vi skal tolke dette svaret opp mot vurderingen som Nav Larvik gjorde, der det konkluderes med at det er helseplagene som har ført til at arbeids- og inntektsevnen er varig nedsatt til ethvert arbeid.

Pedersen gjør det klart at han svarer både som Nav-sjef i Larvik og på vegne av Nav Arbeid og ytelser og at enhetene har ulike ansvarsområder.

Beklagelse fra Nav

Dagsavisen har spurt Nav Larvik om hvorfor de ikke avklarte Torgeir mot arbeid eller uføretrygd før den ordinære perioden for å motta AAP gikk ut. Nav-sjefen har også fått spørsmål om hvem det er sitt ansvar at han ikke ble avklart.

Pedersen skriver at Torgeir og veilederen har snakket om mulighetene for tiltak ved flere anledninger, men at Torgeir og veilederen sammen har vurdert at tiltak ikke har vært hensiktsmessig.

Pedersen kommer så med en beklagelse:

– Vi ser at i perioden etter tiltak i 2015 og fram til 2017 har det vært løpende kontakt mellom veileder og Jonsson, men Nav Larvik har ikke innhentet oppdaterte legeopplysninger utover det Jonsson selv har fortalt i samtalene. Vi beklager at dette ikke ble gjort, og vi skjønner at denne situasjonen er en stor påkjenning for Jonsson.

Dagsavisen har også spurt om hva Torgeir Haukdal Jonsson har gjort galt. Pedersen svarer, men ikke på hva han har gjort galt.

– Jonsson får samme type oppfølging fra oss uavhengig om han har AAP eller ikke. I november/desember har han vært i tiltaket «Avklaring». Vi mottok rapporten fra tiltaksarrangøren 10. desember. Denne rapporten vil være utgangspunkt for neste møte mellom veileder og Jonsson, og uføretrygd vil da bli et tema.

Dagsavisen har sett rapporten. Der står det at Torgeir ikke har noen arbeidsevne «som er forenlig med de krav som er forventet i dagens arbeidsmarked – og da til ethvert yrke».

Pedersen skriver at Torgeir har mulighet til å søke om uføretrygd igjen.

– Da vil saken bli vurdert på nytt, også på bakgrunn av nye opplysninger.

Torgeir blir ikke beroliget av dette svaret.

– Jeg har jo allerede fått avslag på uføretrygd fordi jeg er i behandling. I min epikrise står det at jeg er i behandling de neste to årene. Da kan jeg ikke få uføretrygd. Jeg har ingen penger og er helt avhengig av at de som skal hjelpe meg, kan regelverket.

– Alle kan gjøre feil, men når det gjøres feil, må de rettes opp. Det må også gjelde for Nav.

