Ny Kurs vil utsette ASKO-prosjektet

- Hele ASKO-prosjektet er mangelfullt utredet. Vi kjenner ikke miljøkonsekvensene for innbyggerne i Moss, og vi vet heller ikke hvilke kostnader Moss Havn får, sa Arild Svenson. Han viste til at det tidligere er blitt opplyst at det meste av trafikken fra ASKO allerede kjører med Bastøferjene. Men at ASKO selv har uttalt at de nye ferjene mellom Moss og Horten skal ta mye av den trafikken som i dag kjører gjennom Oslo og gjennom Oslofjordtunnelen. Dette vil i tilfelle bety en større trafikkbelastning gjennom Moss.

Ny Kurs fikk støtte av Mikael Torp (Frp), mens Jørn Wille (H) slo fast at ASKO-prosjektet er fantastisk, både miljømesssig og økonomisk. - Vi er nødt til å se på miljøet i et større perspektiv, og da er ASKOs elektriske ferjer og elektriske trekkvogner et viktig klimabidrag, mente Jørn Wille.

ASKO

ASKO-prosjektet går ut på at elektriske trekkbiler skal frakte varer mellom lageret i Vestby til Moss havn, og fra lageret på Sande i Vestfold til Horten Havn. I havnene lastes trallene på elektriske sjødroner med elektriske, selvstyrte terminaltraktorer. – Et rederi i India starter byggingen av de to elektriske ferjene i slutten av november i år. De elektriske sjødronene vil bli levert fra et indisk verft rundt årsskiftet 2021/2022.

Det skal bygges en dronehavn i Moss, med ladestasjoner for både skip og elektriske landkjøretøy.