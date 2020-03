Tirsdag meldte Moss kommune at en av deres ansatte på Orkerød sykehjem hadde testet positivt for koronavirus.

Torsdag har nok en ansatt fått påvist smitte.

Denne personen jobber på en annen avdeling en den første smittede, og var ikke en av dens nærkontakter. Smittekilden er foreløpig ukjent.

Det betyr også at den nye smittede ikke er en av de to ansatte som ble testet for koronavirus, etter å ha vært i kontakt med den første smittede og fått koronalignende symptomer. Svaret på disse prøvene er fortsatt ikke klare.

Mange ansatte i karantene

Foreløpig er det ikke blitt påvist smitte hos noen av beboerne ved Orkerød, men 15 beboere har hatt nærkontakt med de to smittede ansatte.

Totalt er nå 25 ansatte på to avdelinger satt i karantene som følge av smitten. I tillegg er et ukjent antall i karantene av andre årsaker, som for eksempel utenlandsreise eller sykdomssymptomer.

– Dette påvirker driften, men det hentes allerede inn personale fra andre steder for å dekke opp der det er behov, sier Therese Evensen, kommunikasjonsleder i Moss kommune.

