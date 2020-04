Han forteller at aktiviteten gjennom påsken har vært god.

– Jeg tror det skyldes at folk har vært nødt til å holde seg i hjemkommunen sin, og dermed har potensielle boligkjøpere også benyttet anledningen til å sjekke markedet.

Selv om vi lever i en merkelig tid med smittefare og unntakstilstand på mange områder, er det mange som fortsatt har behov for å kjøpe bolig. Det fører til at selskaper som vårt kan holde det gående med alle ansatte på plass. Vi har fulgt nøye med på situasjonen for å vurdere mulige permitteringer, men har heldigvis greid å holde alle ansatte i arbeid, sier Kolderup.

– Hva med salg av fritidseiendommer?

– Det er litt tidlig å trekke noen klare konklusjoner, men vi har merket en del interesse i både Moss, Råde og Vestby. Siden det ikke blir mulig å reise utenlands på ferie de nærmeste månedene, er det naturlig at hyttemarkedet i Norge blir mer interessant. Vi har jo også fått rentenedsettelser fra bankene, og det er med på å stimulere til kjøp av både fritidseiendommer og vanlige boliger, sier Joachim Kolderup.

– Ikke helt i water

– Jeg må innrømme at boligmarkedet ikke er helt i water. Likevel har vi mye å gjøre, og alle ansatte er i fullt arbeid. Det er jeg svært glad for, sier daglig leder Tommy Skovly i Meglergaarden.

I mars hadde selskapet en nedgang i antall salg på 30–40 prosent. Men prisene har holdt seg på «normalt» nivå. Tommy Skovly forteller at aprilaktiviteten er bra, og at Meglergaarden har solgt i gjennomsnitt mer enn en eiendom daglig så langt i måneden.

– Har prisene falt?

– Det er i tilfelle helt ubetydelig. En del eiendommer har faktisk gått til en høyere pris enn prisantydningen, så pandemien ser ikke ut til å ha påvirket prisnivået. Men det er klart at en del folk er noe avventende. Sannsynligvis skyldes det nervøsitet for hvor lenge unntakstilstanden skal vare, og hvorvidt arbeidsplassene er trygge når dette en gang er over.

– Har dere noen større prosjekter på gang?

– Ja, og det er prosjekter som gjør at jeg ser lys i enden av tunnelen. Vi har Sjøhagen Brygge, Verket Brygge, Verkslia og Verkstoppen.

På Verkstoppen skal det bygges fem blokker med til sammen 60 leiligheter, pluss 12 boliger i rekkehus. Prosjektet ble lansert midt i «mørketida» i mars måned, og vi har allerede solgt fire leiligheter, sier Tommy Skovly.

– Ganske normalt

Thor-Martin Frøyland er leder i Østfold Eiendomsmeglerforening, og har bra oversikt over boligmarkedet i det som i dag er søndre del av Viken fylke. Antall salg i Østfold gikk ned 25 prosent i mars, men april blir mer positiv.

– Det er svært få ansatte i fylkets meglerbransje som er permitterte. I noen få tilfeller har enkelte vært nødt til å jobbe i en lavere stillingsprosent i en kortere periode. Men rapportene fra alle Østfoldbyene er at arbeidet går nesten som normalt.

Meglerne følger anvisningene fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund når det gjelder smittevern. Alle som skal på visning må reservere tid. Det er én-til-én visninger, og vi passer på at alle holder god avstand til hverandre, sier Thor-Martin Frøyland.