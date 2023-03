Den tidligere pressemannen som ikke klarer å legge bort pennen

---

Hvem: Paul Norberg (74)

Hva: Forfatter og journalist. Har blant annet jobbet som direktør i Arbeidsmiljøsenteret og redaktør i Moss Dagblad.

Aktuell: Lørdag 25. mars ble han tildelt Østfold Historielags pris for beste lokalhistoriske bok i 2022, for «Industrieventyret i Moss».

---

Gratulerer med prisen! Boka er kommet til på bakgrunn av dine byhistoriske artikler i Dagsavisen Moss Dagblad og Østfold. Hva er det med lokalhistorie som fenger deg nok til å skrive så mye om temaet?

– Det er veldig spennende å lære seg hva som er gjort tidligere. Jeg er opptatt av historie generelt, men særlig lokalhistorie. Moss er dessuten en veldig spennende by. Kanskje den mest spennende industribyen i Norge. Moss hadde ikke mest, men den mest varierte industrien i hele Norge. Jeg kan for eksempel nevne Helly Hansen, et verdenskjent klesmerke i dag, og Trio Ving, som revolusjonerte låsmarkedet med nøkkelkort. Og samtlige husstander i Norge har eller har sannsynligvis hatt bestikk eller annet kjøkkenutstyr fra det som het Høyang-Polaris, eller IL-O-Van før det. Det er fortsatt mye spennende med utviklingen av Moss, og fortsatt mange artikler som ikke har blitt skrevet.

Paul Norberg med Brit Haugbro, leder av Østfold Historielags bokkomité, under utdelingen av prisen beste lokalhistoriske bok fra Østfold i 2022. (Per Vorum)

Du sluttet som journalist i 2021 og la da bak deg en lang karriere innen pressen og arbeidslivet for øvrig. Hvor mange artikler eller boksider tror du at du har skrevet i løpet av livet ditt?

– Det har jeg ikke peiling på. Mange hundre i hvert fall. Da jeg jobba i Moss Dagblad som journalist hadde vi et mål om tre, fire artikler daglig. Som redaktør på 90-tallet fortsatte jeg å skrive mange journalistartikler, i tillegg til ledere alle dager bortsett fra i sommerferien. Så det har blitt veldig mange artikler. Og en god del boksider.

Og flere tekster skal det bli? Du har jo ikke sluttet å skrive, selv om du har pensjonert deg?

– Nei, det stemmer. Nå har jeg blitt redaktør for Strandsitteren, Moss Historielags blad. Jeg er i ferd med å tiltre nå, for det skal bli en toårsperiode. Så det blir nok noen artikler og ledere der også. Jeg må holde hodet i gang, som det heter. Jeg kan ikke stoppe opp.

Hvor lenge tror du at du kommer til å holde det gående, før du også legger pennen på hylla?

– Så lenge kroppen og hodet fungerer, kommer jeg til å skrive. Jeg har ingen intensjoner om å slutte før det.

Hvorfor er dette noe som driver deg så mye at du ikke vil gi slipp på det?

– Jeg er fortsatt nysgjerrig på ting som skjer rundt i samfunnet. Det er så mye å ta av.

Hva har du skrevet som du er mest stolt av?

– To bøker. Den ene er den jeg har laget nå, samlingen med alle byhistorieartiklene. Den andre er en bok jeg skrev som het Verneombudet. Det er en bok som brukes i mange arbeidsplasser i Norge for å bedre arbeidsforhold. Den er jeg ganske stolt av. Boka var helt banebrytende for HMS-arbeidet som utføres på vanlige norske arbeidsplasser. Boka selger fortsatt ganske brukbart. Den første utgaven kom i 1990 og det kom en ny utgave i 2006. Den har blitt oppdatert flere ganger. Det kommer en ny oppdatering i år også.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bokserien til Jon Michelet om Krigseilerne. Hele den serien gjorde dypt inntrykk på meg, blant annet fordi min egen morfar var krigsseiler som ble torpedert og døde i 1942.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg er sammen med familien min, særlig barnebarna. Det er stor lykkefølelse å se barnebarna mestre det dem prøver på.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært Elvis Presley. Jeg skrev til og med en stil om ham på realskolen. Stilen ble lest opp i klasserommet av læreren, husker jeg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være litt for lite lyttende noen ganger. Altså at jeg ikke hører etter hva folk sier, og derfor svarer litt i hytt og vær. Det prøver jeg fortsatt å forandre på.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er lite utskeielser nå for tiden, gitt. På fredagskvelder er det veldig godt med en god biffmiddag og rødvin. Da går det an å slappe av. Det er kanskje ikke mye utskeielse i det, men det er i hvert fall veldig godt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg har gått i mange demonstrasjonstog i gamle dager, men det begynner å bli en del år siden nå. Når en ser hva slags uro det er i verden nå, er det vel verdt å demonstrere mot krigføring fra Russlands side og å støtte opprøret mot Netanyahu i Israel.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er det nok. Men jeg tror ikke jeg skal utdype det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Elvis. Da ville jeg hørt litt om hvordan han hadde det i oppveksten og hvorfor han ble sanger.