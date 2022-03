Skrellex: – Folk trenger litt glitter og glam

Hvem: Kai Thomas Ryen Larsen (35)

Hva: Dragartist, sanger, daglig leder og bookingansvarlig

Hvorfor: Med i den nye TV2-serien «Drags»





– Heeei, god morgen, det er Kai Thomas!

Hei, det er Gry fra Dagsavisen, så hyggelig å bli møtt av det som høres ut som en god, gammel venn på morgenen! Du vet hvordan noen mennesker snakker man med for første gang, men det føles som man har kjent dem hele livet?

– Ja, næmmen så hyggelig!

Og så er det andre, som nå man ringer, så er det bare... vakuum. De er bare fremmede?

– Ja, sånt har ikke jeg tid til.

Nei, du virker ganske opptatt?

– Ja, nå er jeg på vei til å åpne kafeen klokka ti.

Eh... Nå henger jeg ikke helt med, på vei opp til kafeen?

– Jeg er daglig leder på Designcafeen 1889. Og så har jeg ansvar for booking på Bølgen og Moi, i tillegg til at jeg er med Wallmans on tour i helgene og er fast DJ på Elsker Club. Så det går unna, kan du si. Hehe! Jo, og så spiller jeg inn enda et nytt dragkonsept, så jeg hadde innspilling fra halv sju om morgenen til halv ti på kvelden i går.

Oi, spennende! Kan du komme med noen avsløringer?

– Det er ikke så mye jeg kan si, den er ikke sluppet ennå, men det er med Discovery, TV Norge, blir fabulous, og noe av det kuleste jeg har vært med på. Den slippes allerede i april.

Og så er det altså realityserien «Drags». Men du, hvem er Skrellex, og hvordan dukket navnet opp?

– Lang historie kort, så spurte daglig leder av Elsker meg om å være DJ en torsdag kveld for fire år siden. Jeg hadde jobbet i bakgrunnen som danser for dragartister hele livet, men den kvelden var min første kveld i drag. Og skrell, det er det noe vi kaller hverandre i homsemiljøet, det er han vennen som legger igjen telefonen på badet og drar, det er skrelleoppførsel. Alle vet hva et skrell er. Så ramla det ned i hue mitt at det surrehuet her, som skreller alt mulig... og siden det er en DJ Skrillex – da måtte det jo bli DJ Skrellex. Det var ment å bare være DJ Skrellex, men så ble det hengende. Så det var litt random egentlig. Ofte er dragnavn litt mer klingende og sexy, som Chloe Mydia og sånt, men jeg ble stuck med Skrellex. Da slår jeg nok ikke gjennom internasjonalt, men det er greit det altså, jeg er glad i Norge, jeg!

Jeg husker deg godt fra «All together now», du synger utrolig godt selv også?

– Som dragartist er det vanlig å bare lipsynke, men jeg ville tilbake til å synge... Det funker å kombinere begge deler. På «All together now» skjønte jeg at jeg også kunne synge litt.

Skjønner! Fortell litt om serien «Drags»?

– Altså, for det første er det rart å si ja til noe sånt, at noen skal følge livet ditt i et halvt år. Jeg var skeptisk først, for det var midt i pandemien og alle oppdrag var avlyst. De var mer optimistiske, men jeg tenkte jo «Hva?». Skal de følge Kai Thomas hjemme på sofaen med katta og se Netflix, liksom. En ting er jo Skrellex på scenen, men Kai Thomas er privatlivet mitt. Så jeg ville si nei, men så var produsenten og regissøren så gode folk. Så de overtalte meg, og jeg tror det blir bra. Det er jo merkelig, for man glemmer etter hvert at man blir filmet, og så går det en stund fra filmingen til serien er ferdig, så plutselig er promoen der og man ser seg selv utenfra. Det var da jeg så promoen at jeg skjønte hvor fint det kan bli, at de forteller om det som skjer bak maskene. Drag er en kunstform, og vi er fem vidt forskjellige personligheter. Jeg har ikke sett så mye av det som er filmet av de andre, men det blir mange fine øyeblikk. Dessverre er det fortsatt mye fordommer på dette her, det så vi jo i kommentarfeltet da promoen ble sluppet. Folk tror vi lever på en spesiell måte, særlig den eldre garde synes det kan være skummelt. Jeg tror det er bra at de ser at det ikke er noe farlig! Nå er det jo skeivt kulturår i år, og da synes jeg det er fint at de satset på dette midt oppi pandemien. Fra min side, så vil man få se mye nerver og skrellete oppførsel, hehe.

Mja, men du som har så mange jobber IRL og relativt stort ansvar, må jo ha ganske godt grep om ting?

– Kanskje det er derfor jeg skapte Skrellex, og kanskje jeg er ekstra skrellete for livet ellers er på stell.

Hva slags tilbakemeldinger har du fått?

– Det gikk over all forventning! Utelukkende positivt. Jeg hadde over fire hundre meldinger i innboksen fra folk som gleder seg til serien. Det er surrealistisk, for det er lenge siden det ble spilt inn, og så ser jeg promoen og tenker: «Wow! Dette vil jeg se!» Det er overveldende hvor mye folk gleder seg til serien, kanskje det er fordi det har vært pandemi lenge, og nå denne krigen. At de trenger noe å kose seg med. Litt glitter og glam! Det har jo vært Maskorama, men dette blir enda mer fab, om jeg skal si det selv. Og det skal jeg jo!

Vi har alltid sagt at «hvis jeg levde under nazi Germany, hadde vi gjort alt vi kunne for å så stoppet han.» Men så stopper vi ikke Putin nå. Vi lærte ikke. — Kai Thomas

Men du, hva gjør deg lykkelig?

– Oi, å få drive med det jeg elsker. Stå på scenen.

Og hva gjør du når du skeier ut da?

– Tar meg en knert da serru, et par «knærtær» for mye, og så skreller jeg og legger fra meg telefonen på do og går. Jeg er glad i bobler!

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Christine Koht sin bok, den er fantastisk! Det er den siste boka jeg rakk å lese, og jeg leste den to ganger. For en modig, tøff og åpen dame!

Er det noe du angrer på?

– Nei, det har jeg ikke tid til. Alt er en erfaring. Noe suger, annet er fantastisk. Så det er ikke vits i å angre.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å, at jeg kunne fly, så jeg hadde hatt tid å reise mer enn jeg har gjort til nå. Jeg drømmer om å dra til Mexico, men jeg har vært i Thailand sju ganger, så det er vel min favourite destination.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Shit. Det er så mye, men akkurat nå er det at folk må våkne opp. Vi har alltid sagt at «hvis jeg levde under nazi Germany, hadde vi gjort alt vi kunne for å få stoppet han.» Men så stopper vi ikke Putin nå. Vi lærte ikke. Det er derfor vi har historiebøker, men hva har vi lært? Ingen ting.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Å, herreguuuud! Elsker Meryl Streep, min favorittskuespiller. Så det måtte ha blitt henne, Bianca del Rio, og Lady Gaga. Basic gay, I know!

Hvem i Norge fortjener høyere lønn og hvorfor?

– Bortsett fra meg, mener du? Haha! Ikke politikerne, de har fått så mye gratis nå at det er bare å gratulere. Nei, det er sykepleiere, og det er latterlig at det fortsatt er en diskusjon. Vi har ikke nok av dem, og de må få bedre lønn for da hadde flere blitt i yrket. Jeg har to venner som er sykepleiere, som har sluttet etter tre år. Tre år! Hadde de hatt bedre lønn, hadde de aldri slutta.

Hva var din første betalte jobb?

– Reklamepostbud. Jeg skulle gå rundt og levere reklame, men jeg fikk mamma til å kjøre meg. Jeg tror bensinbudsjettet var større enn lønna jeg tjente!

Jeg trodde du skulle svare «dumpa dem i skauen», for det gjorde de i nabolaget mitt.

– Nei, jeg hadde visst større moral enn som så, allerede den gang, haha! Men jeg er ikke sikker på om det er sånn mamma så for seg at min første jobb skulle være.

Har du et skjult talent?

Jeg føler at jeg har smelt alle talentene jeg har ut på bordet, haha! Jeg har ikke noen skjulte talenter som kan komme på trykk i alle fall.









---

FAKTA OM DRAGS

Drags har premiere på TV 2 Play og TV 2 Livsstil i mai, og dette er det er fem personer som deltar i serien

Hani Assaf (36). Artistnavn: Frida Marida. Hani kommer fra Libanon og bor nå i Oslo.

Kai Thomas Ryen Larsen (35). Artistnavn: Skrellex. Kai Thomas kommer fra Moss og bor nå i Oslo.

Marius Hagen (32). Artistnavn: Pamela The Pam. Marius kommer fra Hamar og bor nå i Oslo.

Marius Natland (21). Artistnavn: Artica. Marius kommer opprinnelig fra Modum og Ringerike, og studerer for tiden i Kristiansand.

Sondre Tarud (26). Artistnavn: Salty. Sondre kommer fra Eidsvoll og bor nå i Oslo.

I Drags møter vi dem både i og ute av sine drag-karakterer, og får et innblikk både i det glamorøse «superhelt-alteregoet» de har etablert – og vi får vite hvorfor de skapte disse rollene.

---