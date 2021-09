Hvem: Therese Lien Andresen (33)

Hva: Influenser på instagram

Hvorfor: Nominert til Vixen Awards, under kategorien Folkets favoritt

Gratulerer med nominasjon til folkets favoritt!

– Jo takk, herre min hatt! Hvem skulle trodd? Ho harry, sjarmerende frøkna fra Våler? Det må man ta med seg, det er så gøy.

Hvor stas er det?

– Vixen er jo det største i bransjen. Det er litt som Hollywoods Oscar. Jeg var på Vixen i fjor, men da som støtte for min venninne som var finalist. Så får vi se om det holder hele veien. Om jeg blir finalist får vi vite åttende oktober, men jeg skal dit da. Alle semifinalister er invitert, men håper det går lenger enn det! Det er kjempestas, og jeg er veldig takknemlig, for meg er det den prisen som betyr mest. Folkets favoritt, det er det jo folket som stemmer frem. Det har vært 30 000 nominasjoner, og hva er oddsen.. Det har tatt litt tid å prosessere, jeg fikk vite det i forigårs (22. september, red.anm), og så har jeg vært på spa-tur og ikke rukket å tenke på det før vi kom hjem i går. Det er spennende!

Du har jo en interiørkonto på instagram, og..

– Ikke helt! Jeg holder på med, hva skal man si.. jeg holder på med både interiør og livsstil. Jeg er ho budsjettversjonen. Målet mitt med hele sosiale medier er å gi litt bedre samvittighet til folk. Jeg møtte veggen, søstra mi døde, huset var kaos, ingen er perfekt. Det er det som er utfordringen i sosiale medier, og det har jeg jobba målretta for siden 2016. Om det er mammakroppen, psykisk helse, hus og hjem, foreldrerollen. Husk at det er helt normalt at ingen er perfekte! Det er i orden med kaos, og det er det de får hos meg. Følelsen av fritid, litt god samvittighet. Tror det er grunnen til at jeg er der jeg nå. Jeg er hun vanlige som folk kan relatere seg til. Det er vanskelig å relatere seg til Sophie Elise om man er en dame på 35 år og har tre barn. Og med interiør, alle vet at det de finner hos meg ikke er det dyreste. Alle kan ha råd til det.

Jeg skjønner! Men jeg lurer likevel på.. Hvorfor er nordmenn så gærne etter home-bokstaver og pynteputer? Interiør er jo helt sykt svært på den plattformen!

– Jeg tror det handler om å skape seg et hjem, et koselig et. Det er en følelse. Så har det jo ikke hjulpet mer at vi har hatt den pandemien, gått hjemme og sett litt mer om man burde malt den veggen eller gjort noe med de putene. Men nordmenn har alltid vært glade i å pusse opp. Jeg er født og oppvokst under oppussing, kan en si. Starta et oppussingsprosjekt for en måned siden, der er jeg ikke ferdig. Tar tid, men det er gøy da! Det siste året har vi nok hatt lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, føle seg avslappa, ikke føle seg.. Ja, du skjønner sikkert poenget mitt. Hodet mitt koker etter denne uka, haha!

Interiørbildene dine er jo stilfulle slik interiørbilder skal være. Men du har også posta mye av hverdagsrotet på Instagram. Har det vært skummelt?

– Nei, jeg har holdt på så lenge at det gjør meg ingenting. Det spesielle med insta er den storyfunksjonen. Bildene i feeden sier så lite, men i story så deler jeg kaoset mitt hver dag. Alle vet at nå som jeg har vært på tur, så kommer den kofferten til å ligge uoppakka frem til jul. De som ser story ser kaoset, men det er drypp i feeden av kropp og humor. Det handler om at det skal være lett. Jeg har vært opptatt av at det ikke skal være vanskelig å forstå at det som legges ut, skal være enkelt, gi et lite smil om munnen. Vaskerommet mitt er den største diskusjonen. Den kleshauget min, den får jeg alltid hundrevis av meldinger om. De synes det er deilig at vi er fler. Må normalisere det hverdagsrotet. Ser de det på instagram eller når de kommer på døra, så spiller ikke det noen rolle.

Så, over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Åh, må du spørre så vanskelig? Små gleder. Skal egentlig ikke så mye til å gjøre meg lykkelig. Tid med familien min og gode venner, det er det eneste jeg trenger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på spa! Neida! Det gjør jeg aldri, det var min første gang den uka her, haha. Da skeia jeg skikkelig ut. Men når jeg gjør det ellers så unner jeg meg alenetid. Spiser masse god mat og sjokolade. Har tid med venninner. Det er mangelvare i voksen alder, vi må bli flinkere til det.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Ingenting. Jeg tenker litt sånn at vi lever bare en gang. Har ikke rukket å angre enda, men vil heller angre på noe jeg har gjort, enn at jeg ikke turte å gjøre det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Ja du, det! Jeg har bare tenkt at jeg er den jeg er, ingen er perfekte eller har superkrefter. Hvorfor drømme om noe man ikke få?

Hvem var din barndomshelt?

– Oioioi. Hva skal man si. Er det noen jeg virkelig har sett opp til, selv om jeg ikke var sånn kjempeliten, så er det lillesøstra mi. Hun ble alvorlig hjertesyk i en alder av femten, og hun er det sterkeste mennesket jeg har kjent. Mitt største forbilde. Måten hun var de fem åra, hvor sterk hun var og den galgenhumoren hun hadde, og pågangsmotet. “Ingenting kan knekke meg”. Selv om det var fra jeg var atten, så er det hun som er grunnen til at jeg er der jeg er i dag.

Det er så fint! Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Egentlig ganske mye. Jeg liker jo å si meningene mine. Men noe av det som har betydd mest for oss, er denne markedsføringa av kropp. Det skal alltid markedsføres den stereotypiske kvinne- og mannekroppen. De viser rålekre kropper, men realiteten er jo noe helt annet. Der kunne jeg gjerne ropt høy, etter flere normale mennesker i markedsføringa. Er det noe jeg brenner for, eller som jeg synes er urettferdig.. Jeg kan demonstrere for og mot det meste.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Nummer en er søstra mi, invitert henne tilbake. Det hadde vært veldig hyggelig. Skulle gjerne hatt med min veldig gode venninne Sara Emilie, så de kunne møtt hverandre. Og en litt kul.. En artig kjendis? Pippi Langstrømpe! “Det har jeg ikke gjort før, så det får jeg sikkert til”. Det hadde vært en fantastisk middag!