Nasjonal bibliotekpris til aktivisten Anders Ericson fra Moss

– Det var egentlig mot alle odds at jeg skulle få denne prisen. På sånne små fagområder skal det litt til å være kritisk til autoriteter og staten, men som pensjonist og blogger står jeg friere. Som nå når nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre uttaler at norske bibliotek er inne i en «gullalder» har jeg tillatt meg å mene noe annet. Og det viser seg at flere er enige med meg, sier Anders Ericson.

Kritiker

Han driver en egen blogg «Biblioteket tar saka», der han skriver på nynorsk.

På slutten av 2020, skrev Ericson blant annet:«Det er synd at Nasjonalbiblioteket tilsynelatende mangler oversikt over den utfordrende virkeligheten mange norske folkebibliotek opplever». Og blogginnlegget slutter slik: «Vi må håpe at 2021 blir året då Nasjonalbiblioteket stig ned til bibliotekfolket og slutter med ein-vegs-kommunikasjonen sin».

Kjent ansikt

Anders Ericson er godt kjent i norsk bibliotekverden. Han skulle egentlig blitt hyllet, talt for og motta gave under det 77. Bibliotekmøte i Haugesund i vår, men koronapandemien satte en stopper for dette arrangementet.

I stedet fikk han besøk fra NBFs ledelse rett før jul, og ble overrakt en påskjønnelse som årets prisvinner. I anledning prisutdelingen, sa daværende leder Mariann Schjeide: «NBF sin pris går i år til bibliotekaktivisten Anders Ericson. Vi kjenner han som tidlegare redaktør av Bibliotekforum, og dei siste åra som ivrig blogger i «Biblioteket tar saka».

Anders Ericsons engasjement som blogger for nettopp biblioteksaka manglar sidestykke, både i frekvens og kvalitet. Ein tydlegare frontkjempar for biblioteka finst knapt. Mest kvar dag har Anders eit nytt innlegg på bloggen sin, som han igjen har delt på biblioteknorge-lista Og det skal leggast til at til glede for denne avtroppande NBF-leiaren, har han no gått over til å skrive konsekvent på nynorsk. Anders er roleg, kunnskapsrik, lun og morosam. ... Det er ei stor glede å kunne gi NBFs pris til Anders Ericson».

Betydelig innsats

NBF-prisen ble innstiftet i 1973. I vedtektene heter det at prisen tildeles en person som har gjort betydelig innsats som har kommet norsk bibliotekvesen til gode.

Da Anders Ericson takket for prisen, sa han blant annet: «Det var kul! Takk til Mariann og NBF-styret og dei trønderane som eg høyrer skal ha foreslått meg!»

Han delte også en porsjon selvironi i sin takketale: «Men eigentleg er eg jo ein fiasko, for blant anna det nye regimet på toppen av den norske bibliotekpyramiden har eg sjeldan eller aldri klart å provosere fram svar frå, verken på store eller små spørsmål». Anders Ericsons blogg har likevel 905 daglige følgere, og hadde 60.000 nedlastinger i 2020, mot 45.000 i fjor.

Også forfatter

Anders Ericson er ikke bare opptatt av bøker i biblioteksammenehng. Han er også forfatter, og tidligere i 2020 var han med på et spesielt bokprosjekt i Østfold. Sammen med mossingene Bjørn Grønna og Paulus Duits er Anders Ericson medforfatter på boka «Kortreiste topper i høyreist skog». Dette er ei østfoldpatriotisk turbok om de høyeste toppene i alle Østfoldkommunene.