En syklende og joggende mann kledd i et Spiderman-kostyme blir stadig observert i Moss. De første observasjonene kom i sommer, da han ofte ble sett syklende i Larkollen-området.

I det siste har den ukjente superhelten blitt observert joggende over Krapfossbrua, noe som ble omtalt i Moss Avis. Etter at saken ble lagt ut på avisas Facebook-side har det rent inn med kommentarer, bilder og filmer av mannen.

Nå har han fått kultstatus og folk lurer fælt på hvem det er som skjuler seg bak masken.

Er det en idrettskjendis? En viruskarantenebryter-jeger? En gjøgler?

Svaret er kanskje alle, eller ingen, av de foreslåtte.

Vil by på smil

Etter litt gravejobb, fikk Dagsavisen Moss Dagblads journalist tak på identiteten til mannen bak stuntet. Han ønsker foreløpig å holde identiteten sin skjult, men Dagsavisen kjenner identiteten hans.

– Hvorfor ønsker du å være anonym?

– Nå er jo Spiderman anonym, så det handler jo om skjule identiteten sin. Også nå som det har blitt en sak ut av det, er det jo det som er morsomt med det nå, sier «Spiderman».

Drakta kom på for første gang i juni, før en sykkeltur på Larkollen.

– Jeg synes jo selv at det var en morsom idé. Det var et forholdsvis spontant innfall. Men så ble det gøyalt å ta den på meg for å trene. Og jeg trener ordentlig hardt, jeg er jo skikkelig ødelagt når jeg kommer hjem. Så jeg bruker den for å vise at trening kan være gøy, at det må ikke alltid være så seriøst.

Han sier filosofien bak stuntet er enkel.

– Det er rett og slett bare for å ha det gøy. Jeg tenkte at hvis jeg synes det er morsomt, så synes kanskje andre at det er gøy og. Jeg vil bare få provosert fram noen smil eller en latter. Om de ler av meg, eller med meg, er det samme. Det er litt klisjé i nå i dagens situasjon kanskje, men det er greit med en latter av og til.

– Men hadde du drakta liggende allerede, da du fikk idéen?

– Drakten har jeg laget selv, for det gjør alle superhelter, sier han, med glimt i øyet.

Overraskende oppmerksomhet

Han sier han ble overrasket over å se saken i lokalavisa nå.

– Jeg har syklet i denne drakta siden i juni. Så tar jeg to joggeturer, og det blir en sak av det, ler han.

– Det tok litt av, dette her.

– Men hvorfor ble det akkurat Spiderman, og ikke Batman for eksempel?

– Det er fordi drakta er allment kjent, og iøyefallende. Alle har et forhold til den fra popkulturen. Batman hadde kanskje blitt litt vanskelig å sykle med, på grunn av kappa.

– Hva slags reaksjoner får du fra folk når du er ute og trener?

– Det er for det meste gestikuleringer, som at de later som de skyter ut nettet fra håndleddene. Også er det mye tommel opp, og vinking. Det er morsomt, og veldig hyggelig. Også hender det jo folk tar opp mobilen og filmer.

– Ungene blir ikke skremt, da?

– Nei, de blir heller mer perplekse, ler han.

– Snakker du med folk når du er ute?

– Jeg skal jo være «The friendly neighbourhood Spiderman». Med stor styrke kommer stort ansvar, sier «Spiderman», som leste Spiderman-blader da han var liten, og har sett alle filmene.

– Men jeg snakker ikke med folk, mest fordi jeg har musikk på øret og det er klønete å dra opp telefonen og skru av. Pluss at jeg har vel ikke hørt om noen prøver å snakke til meg, men i så fall har jeg ikke svart for å være dum eller overlegen. Og når jeg sykler går det jo alt for fort.

Falske Spidermenn

Etter at flere og flere spekulerer i hvem det er som skjuler seg inni drakta, har det også kommet flere spekulasjoner rundt hvorvidt det er bare én «Spiderman», eller om det er flere.

For eksempel har de forskjellige «Spiderman»-ene ulike sykler, og ulik farge på hjelmen. Og en «Spiderman»-jogger ser ut som en tyngre modell, enn han (de?) som sykler.

– Ja, jeg ser det blant annet er en som forteller at han har brukt en Spiderman-drakt, men jeg synes det er hyggelig at han er ærlig på at han ikke er den ekte Spiderman.

Han hadde aldri noen intensjon om at det skulle bli en stor sak ut av det.

– Jeg visste ikke at det skulle bli til dette engang.

Han sier at han kommer til å holde på anonymiteten sin så lenge han kan.

– Ja, nå synes jo folk det er morsomt å gjette på hvem som er i drakta. Og det har blitt en stor motivasjon for meg. Dessuten er Spiderman-drakten treningsvennlig. Den er tynn, så på sommertid har jeg bare den på meg. Om vinteren har jeg ull under. Men det er klamt, selvsagt. Og jeg trodde først at maska skulle bli et problem, men når jeg sykler er den ikke det.

– Hvem er det som vet at du er den ekte «Spiderman»?

– Bare nær familie og noen venner. Er nok noen i periferien som også har en mistanke vil jeg tro.

Vil ikke vite

Etter den store suksessen med Maskorama på NRK, er det lett å dra sammenligning med programmet.

– For det blir jo litt Maskorama over dette her nå?

– Ja haha, det har slått meg også, ler han.

«Spiderman» har nå blitt observert blant annet i Ryggeveien, Våler, Mosseskogen, ved Go'Bua, på Halmstad og langs Øreveien.

Spekulasjonene går for fullt på Facebook, og flere av dem som er tagget i kommentarfeltet har respondert med at de «har blitt avslørt», etterfulgt av latter-emojier.

Men samtidig som gjetteleken går for fullt, er det mange som synes det er helt supert at superhelten forblir anonym.

– Sånne stunt må bare fortsettes med! Håper ikke den det gjelder står frem i media med fullt navn osv enda for det er kult å ikke vite hvem spider man er, skriver en.

– Herlig med folk som byr på seg selv, skriver en annen.

– Hva tenker du om at spekulasjonene raser rundt hvem dette kan være. Om det er en idrettshelt eller kjendis for eksempel, som ikke vil bli gjenkjent?

– Det kan de jo fortsette å tro, ler «Spiderman».

