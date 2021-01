Mossesamfunnet stenges ned

Hun oppfordret alle innbyggerne i byen til å være solidariske, og følge nøye de nye forskriftene, som er innført for ti kommuner rundt Nordre Follo. - Vi må brette opp ermene, og jeg vil be om at alle bidrar, sa Hanne Tollerud.

Englandsviruset

Kommuneoverlege Kristian Krogshus fortalte at to koronasmittede i Moss kan ha det nye muterte koronaviruset som først ble oppdaget i England.

- Det tar litt tid å få sjekket dette, men vi må ta høyde for at dette viruset er kommet til byen vår, sa Krogshus.

Skoler og barnehager stenges

For å sikre tilstrekkelig smittevern og forberede for rødt nivå vil det bli hjemmeskole i grunnskolen, og barnehagene vil være stengt mandag til og med onsdag.

- Det blir gitt informasjon til foresatte gjennom de ordinære kommunikasjonskanalene, sa ordfører Hanne Tollerud.

Kraftige tiltak

Regjeringen har innført nasjonale tiltak for ti kommuner; deriblant Moss og Våler.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 ble innført svært strenge tiltak.

Den engelske virusmutasjonen ble først påvist hos sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. I løpet av fredag 22. januar ble det påvist 17 nye positive tilfeller med den engelske mutasjonen. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo.

Det anslås at den engelske virusmutasjonen er 50-70 prosent mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt, og at den øker R-tallet med 0,4. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. Dette pågående utbruddet kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet for de andre tilfellene av dette viruset i Norge.

Rødt skolenivå

Regjeringen har besluttet at barnehagene og grunnskolen i Moss kommune skal på rødt smittevernnivå i tråd med den nasjonale traffiklysmodellen fra mandag 25.januar til og med 31.januar. For å sikre tilstrekkelig smittevern og forberede for rødt nivå vil det bli hjemmeskole i grunnskolen og barnehagene vil være stengt mandag til og med onsdag. Det blir gitt informasjon til foresatte gjennom de ordinære kommunikasjonskanalene.

Arrangementer forbys

Med unntak av apotek, matbutikker og besinstasjoner, stenges alle butikker. Det blir på ny innført skjenkestopp. Alle arrangementer forbys, med unntak av begravelser og bisettelser. Treningssentra må stenge. Spa og hotellbasseng må ikke benyttes. Passasjerer i drosjer må bruke munnbind, og munnbindet må settes på før de seter seg inn i bilen.

Risikogrupper bør leve mer skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse 10 kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne to meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.