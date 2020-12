Mossebudsjettet 2021 er vedtatt

Kommunestyret 17. desember ble avholdt som et digitalt møte, der representantene satt i sine egne hjem, innlogget i et felles møterom. Ordfører Hanne Tollerud understreket at det digitale møterommet var å regne som en kommunestyresal, og at de samme reglene gjaldt som i et vanlig kommunestyremøte.

Ulike pengedekninger

Det ble en krevende øvelse å holde styr på debatten, da det var hele seks budsjettforslag som det skulle voteres over. Styringsflerallet gikk inn for å bruke av kommunens disposisjonsfond for få dekket inn kostnadene. Høyre ønsket først og fremst å konkurranseutsette kommunale tjenester. Mens Ny Kurs hadde lagt opp til alternative inntektsmuligheter. Blant annet ved å innføre en lavutslippssone i veinettet ved ferkjekaia, og få inntekter ved å innføre en rushtidsavgift. Dette har for øvrig Samferdselsdepartmentet gitt et negativt svar på. "Det er uklart hva som menes med rushtidsgebyr, men det er ikke mulig for en kommune å ilegge et særskilt gebyr på kjøretøy som er eid eller skal levere varer til en bestemt virksomhet (ASKO). Kommunen har heller ikke mulighet til å gebyrlegge trafikk på offentlig veg med det formål å styrke kommuneøkonomien", skriver avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus i et brev til Dagsavisen Moss Dagblad.



Mange budsjettforslag

Det forelå en innstilling fra formannskapets møte 26. november, som ingen partier støttet. Ut over det hadde Ny Kurs, Frp, Høyre, Venstre og styringsflertallet (regnbuealliansen) sine egne forslag. Ny Kurs fikk sju stemmer for sitt forslag. Frps budsjettforslag fikk fem stemmer. Venstres forslag fikk to stemmer. Høyres budsjettforslag fikk ni stemmer. Mens regnbuealliansens forslag fikk 30 stemmer, og ble vedtatt.

Gruppeleder Mikael Torp (Frp) var ikke fornøyd med posisjonen forslag, og fikk lagt ved følgende protokolltilførsel: "Fremskrittspartiet vil vurdere lovligheten av posisjonens budsjettforslag. Dette gjelder potensielle brudd på Kommunelovens realismekrav og krav til å vise inndekning i hele økonomiplanen, samt anledning til å endre forskrifter i en overordnet budsjettsak. Vi vil vurdere å fremme krav om lovlighetskontroll".

Noen av vedtakene

Regnbuealliansen består av partiene Ap, Rødt, SV, MDG, Sp og KrF. Disse partiene fikk flertall for å bruke penger fra disposisjonsfondet for å få budsjettbalanse. Her er noen av vedtakene som ligger inne i det vedtatte budsjettet: