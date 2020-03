De siste dagene har stadig flere personer blitt testet for koronavirus i Moss.

Nå begynner kommunen å gå tom for testutstyr.

– I Moss er mangel på testutstyr nå kritisk. Det gjør at vi må prioritere strengt hvem som testes og ikke. Kommuneoverlegen har inntil videre stanset testing av helsearbeidere med akutt luftveisinfeksjon, da de uansett må holde seg hjemme, forteller kommunikasjonsleder Therese Evensen.

Personer med akutt luftveisinfeksjon med behov for sykehusinnleggelse vil fortsatt testes som før.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at mangelen på utstyr ikke er unikt for Moss.

– Dette er en situasjon vi ser over hele landet. Vi har mindre testutstyr enn det som er behovet. Vi tok opp i dette i et møte med fylkesmannen nå nylig, som melder det oppover. Dette må nasjonale myndigheter ordne. Vi har fått klare signaler på at det jobbes med dette på spreng, sier han.

Ifølge kommuneoverlegen skal det ikke være mangel på smittevernutstyr i Moss.

Én ny smittet

Per klokken 12.00 onsdag er det bekreftet ni tilfeller av koronavirus i Moss. Det er én ny person det siste døgnet.

Vedkommende har ikke vært på reise, men skal ha blitt smittet som følge av nærkontakt med en annen person som har blitt bekreftet smittet. Personen er ikke ansatt i kommunen.

