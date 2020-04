Hitttil har fire beboere dødd etter å ha blitt bekreftet smittet av viruset.

Den siste døde mandag.

Samme dag døde også en annen beboer, opplyser kommunen.

– Det undersøkes nå om vedkommende også kan ha vært smittet, sier Eli Thomassen, kommunalsjef for helse og mestring i Moss.

Kommunen kunne tirsdag ikke svare på hvor mange beboere totalt som har dødd på sykehjemmet etter at koronaviruset nådde Moss i mars.

Flere har fått feil prøvesvar

Flere personer i kommunen har testet positivt på covid-19, etter at de først har testet negativt.

Det inkluderer beboere på Orkerød sykehjem, deriblant den første personen som døde.

– Vi føler med de pårørende som først har levd i håpet om at dette skal gå bra, men som senere må ta farvel med sine kjære. Denne tiden har lært oss at de negative resultatene ikke alltid er til å stole på. Flere har fått negativt svar, men så viser det seg senere at de er smittet likevel, sier Thomassen.

Per nå er fire beboere bekreftet smittet ved Orkerød sykehjem.

– Vi frykter flere er smittet og at det kan komme flere dødsfall, sier kommunalsjefen.

