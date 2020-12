Saken utvides.

Straffen på 13 års fengsel er halvannet år lavere enn det aktor ba om.

31-åringen forklarte i Moss tingrett at han kvalte 56-åringen til døde før han mishandlet liket flere ganger. Liket ble senere lagt i bagasjerommet på kvinnens bil, hvor det ble funnet av politiet.

I dommen beskrives drapet som «ubegripelig».

Torgeir Husby, en av de sakkyndige rettspsykiaterne som erklærte mannen strafferettslig tilregnelig, sa under rettssaken at drapet skilte seg ut.

– Jeg har hatt rundt 350 saker i min karriere. Dette er en av de mest spesielle sakene jeg har hatt, sa han.

LES OGSÅ: Sier han drepte kvinne (56) fordi hun ikke ville ha sex

Må også betale oppreisning

Mannen ble tatt etter at kollegaer til den avdøde dukket opp hjemme hos henne, etter å ha vært bekymret for at hun ikke møtte opp på jobb. Ellevold jobbet som fagleder innenfor feltet forebyggende, rus og psykiatri i Moss kommune.

– Det er veldig tungt og ufattelig trist å ha dette på mine skuldre. Og samtidig vite at det er jeg som er skyldig i denne saken. Det vil ikke holde med et unnskyld. Det vil aldri hjelpe. Det er ikke nok, sa mannen i sin forklaring.

Han ble også dømt til å betale de etterlatte, avdødes tre barn, 250.000 kroner hver i oppreisning. I tillegg må han betale til sammen over 100 000 kroner for fremtidig økonomisk tap til de tre barna.

LES OGSÅ: Les meldingene mellom kvinnen og mannen som drepte henne: – Vi er ikke bra for hverandre (+)

LES OGSÅ: Flere kvinner sier de ringte politiet etter å ha følt seg truet av drapstiltalt mann