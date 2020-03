På søndager reiser normalt 80.000 passasjerer på flyplassen. Denne søndagen var det derimot kun forventet 10.000, etter den drastiske nedgangen av reisende som følge av korona-viruset.

Nå iverksetter flyplassen grep for å tilpasse seg den minskede trafikken, skriver flysmart24.no.

Derfor stenges innsjekkingsområdene 4 til 9 av.

– Vi samler trafikken ett sted. Alle flyselskap vil benytte innsjekkingsområdene 1 til 3, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Prestaasen i Avinor.

I tillegg reduseres kapasiteten i sikkerhetskontrollen. Dermed permitterer Nokas 84 ansatte, skriver NTB.

Terminaldirektør Ragnhild V. Hjerpsted har lagt ut en melding om endringene:

– I en krevende tid for oss alle setter vi veldig stor pris på det gode samarbeidet vi har med våre fly- og handlingselskaper. Vi vil gjøre vårt ytterste for å opprettholde dette gjennom den pågående krisen. Vi ber om forståelse for at vi må gjøre slike justeringer i driften.