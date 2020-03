– Vi har smittevernsdrakter

Tirsdag 17. mars fortalte helseminister Bent Høie (H) at han har bedt norsk industri om hjelp til å produsere klær, masker og utstyr som kan beskytte helsepersonell mot smitte.

Tilbudt 6. mars

Daglig leder Terje Gorm Hansen i Hansen Protection sier at 500–600 beskyttelsesdrakter ble tilbudt Helsedirektoratet allerede 6. mars. Helsedirektoratet sendte henvendelsen videre til virksomheten som heter Sykehusinnkjøp HF. Dette er en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten over hele landet.

Ikke svar

Hansen Protection har ikke fått noe svar fra Sykehusinnkjøp AS, selv om Helse-Norge nå skriker etter smittevernutstyr.

I en melding fra Sykehusinnkjøp HF, heter det: «Vi setter stor pris på at mange leverandører ønsker å bidra med sine produkter. De siste dagene har vi fått mange henvendelser, og vi jobber på spreng med følge opp disse.»

Virksomheten understreker at de prioriterer henvendelsene etter hvilke produkter som haster mest. «Alle leverandører som har fått et skjema i retur, bes fylle dette ut. Dette er viktig informasjonsinnhenting for det videre arbeidet, heter det fra Sykehusinnkjøp HF.

Flerbruksdrakter

– Våre beskyttelsesdrakter er produsert for å beskytte personell som er utsatt for kjemikalier. De bør derfor også være helt utmerket for beskyttelse av koronaviruset. Draktene er heldekkende, og kan brukes flere ganger. De kan deles ut til helsepersonell som kan ha dem som sitt personlige smittevernutstyr. Det er utarbeidet rutiner for hvordan de skal vaskes eller gasses etter bruk, sier Terje Gorm Hansen. Han forteller at selskapet nå har kontaktet andre aktører for å presentere flerbruksdraktene.

– Hvilke aktører?

– Fylkeskommunen Oslo Viken skal få en presentasjon, og drakten er også blitt presentert for Oslo universitetssykehus (OUS). Tilbakemeldingen fra OUS er at de ser videre på det, sier Terje Gorm Hansen.