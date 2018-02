Lokale nyheter

Partiet har gitt tommel ned til Senterpartiets forslag om å si ja allerede nå. Dermed fikk neisiden flertall og forslaget falt, meldte NRK Østfold tidligere i dag.

– Vi synes det er useriøst og populistisk å fremme et eget forslag på dette når det er så mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Vi vil vente på en helhetlig sak fra Regjeringen som synliggjør alle konsekvenser ved en eventuell endring, sier stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Utredningen skal ifølge Jacobsen være klar en gang i løpet av 2018.

Bekymret for flyplassene

De nye eierne av Rygge Sivile lufthavn har gjort det klart at de vil være avhengige av inntekter fra taxfreesalg for å drive flyplassen, dersom de klarer å gjenåpne den.

– Når det gjelder de flyplassene som er eid av Avinor, så er det slik at 50 prosent av overskuddet fra taxfreesalget går inn i Avinor-systemet. Det betyr at dette finansierer alle distriktsflyplassene i Norge. Vi kan ikke ha en ordning som setter dem i fare. Vårt premiss er derfor at flyplassene skal beholde sin inntekt fra taxfreesalget, sier Jacobsen.

Ikke avgjort

Det at Ap har sagt nei til Sps forslag, betyr ikke at partiet har bestemt seg og satt punktum i saken ennå. De kan fortsatt si ja til å la Vinmonopolet ta over taxfreesalget, avhengig av hva den bestilte utredningen viser.

Det er foreløpig ikke klart om et slik forslag kun vil gjelde de flyplassene som eies av Avinor eller om det også vil gjelde private flyplasser.

– Østfold Ap vil gjøre alt i vår makt for å sikre at det ikke blir noen problemer for Rygge ved en eventuell endring, lover Jacobsen.

En statlig overtakelse kan tidligst komme i 2022, da nåværende avtale med taxfree-aktør Travel Retail Norway (TRN) utløper.