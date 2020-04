Sterk salgsvekst på Polet

En vandring gjennom Rygge Storsenter på mandag, var som å være tilbake til normalsituasjonen igjen. Noen kunder gikk riktignok med munnbind, og folk vek automatisk til siden da de møtte andre kunder. Men parkeringsplassen var ganske full, og det var flust med folk innenfor veggene.

En tredjedel var stengt

- På det meste har 14 butikker vært stengt. Noen var pålagt stengt av myndigheter, som frisører og optikere. Men også en del andre forretninger fant ut at det var unødvendig å holde åpnet, da kundegrunnlaget plutselig ble borte.

På det meste var 14 av våre 42 butikker stengt. Fram til 27. april hadde ti av forretninger åpnet, og på mandag ble det også åpning for de fire siste. Det er godt å se, sier senterleder Lene Hancke Hafskjold.

Hun skryter av både butikkeiere, butikkansatte og kundene.

– Nær sagt alle forholder seg til reglene for smittevern, og kundene tar situasjonen med stor ro, sier hun.

Det er for tidlig å få tallene for omsetningen i senteret totalt, og heller ikke de enkelte butikkene har klare tall ennå. Men det er klart at det er store forskjeller fra butikk til butikk.

Bra for Vinmonopolet

Vinmonopolet er en av butikkene som har hatt omsetningsøkning siden nedstengningen av Norge den 12. mars.

– Stengningen av grensen mot Sverige påvirker salget vårt positivt. Vi har hatt en viss økning i staben, og selv om vi har maks 20-25 kunder samtidig i butikken, har avviklingen av salget gått svært greit. De ansatte gjør en flott jobb, og vi vasker ofte i hele butikkområdet.

Alle kundene må bruke Antibac før de får komme inn. Vi opplever at folk er tålmodige, og flinke til å holde god avstand seg i mellom, sier butikksjef Ragnhild Bredal.

20-30 prosent økning

Flere kunder er gode på å ta med seg såpass at de kan få færre turer innom butikken. Det er også noen gode samaritanere som handler for andre, sier butikksjef Anette Reite.

Hun forteller at veksten nå er avtakende, og i ferd med å stabilisere seg et sted mellom 20 og 30 prosent på landsbasis.

– Vi har omtrent den samme veksten som landsgjennomsnittet, sier hun.

I likhet med kollegene i Rygge Storsenter, vaskes det mye og grundig i Vinmonopolets butikk i Amfisenteret.