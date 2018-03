Lokale nyheter

Pågangen har vært så stor den siste tida, at If Skadeforsikring har sett seg nødt til å opprette en egen døgnåpen telefonlinje, hvor folk kan få råd og hjelp i forbindelse med vann- og frostskader. Frosttelefonen, kaller de det. Det er første gang forsikringsselskapet tar i bruk et tiltak som dette.

– På mandag eksploderte det skikkelig. Da hadde vi dobbelt så mange henvendelser som på en vanlig dag, forteller Jon Berge, informasjonsdirektør i If.

De venter at antall henvendelser øker ytterligere de neste dagene. De fleste kontakter dem om frosne vannrør og om starthjelp med bilen.

– Batteriene får seg en smell nå, sier Berge.

Kuldesjokk for mange

Natt til torsdag, årets første vårdag, ble det meldt om kulderekorder flere steder i Sør-Norge. Østfold var det fylket som hadde den «mildeste» minimumstemperaturen, med -15,3 grader (målt i Askim).

– Folk i Norge er flinke til å håndtere vinter, men det er klart at når det blir så kaldt så kommer det litt brått på for noen. Alle er ikke like godt forberedt, sier Berge.

Også hos Gjensidige opplever de at flere at kunder kontakter dem i forbindelse med vannskader om dagen. Foreløpig er det ikke registrert mange saker i Østfold, men kommunikasjonssjef Christian Haraldsen forteller at de forventer tallet vil stige etter hvert.

– Av erfaring vet vi at det ofte tar litt før skademeldingene kommer inn, spesielt hvis det er hytter som er ramma. Dette er skader hvor det ofte går litt tid før de blir oppdaget, sier han.

Mistet vannet i boligen

Noen av dem som allerede har oppdaget at vannet har frosset er Are Brynildsen fra Moss. Han bor i et sameie med sju boenheter på Jeløy, hvorav tre var uten vann i går.

– Det er kjedelig. Det er første gang jeg er i denne situasjonen. Noe av det kjipeste er at du ikke får dusja eller dratt ned på do. Heldigvis har jeg en mor som bor 300 meter unna, forteller han.

Foreløpig vet ikke Brynildsen om de frosne rørene har ført til noen skader i bygningen, da de ikke får en rørlegger innom før dagen etter vi snakket med ham.

Klarer ikke å hjelpe alle

Han er ikke alene om å trenge en rørlegger for tida. Ved Moss Rørleggerservice har de fått merke presset i det siste, forteller deleier Jan Erik Fotland.

– Det er mange som ringer oss. Vi prøver å ta dem vi rekker, men vi må også si nei til noen. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å hjelpe alle nå, sier han.

Det samme gjelder hos rørleggerfirmaet Storm VVS i Moss.

– Telefonen er ganske rød nå. Siden i går har vi vel fått 20 til 25 telefoner, og av dem klarer vi kanskje å hjelpe halvparten, forteller daglig leder Rune Svendsgård på onsdag.

Metallrør særlig utsatt

Han forteller at noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå vannskader som følge av kulda er å holde temperaturen oppe i utsatte rom. Det samme sier Jan Erik Fotland ved Moss Rørleggerservice.

Han legger til at metallrør er mest utsatt, mens plastrør gjerne tåler litt mer kulde før de sprekker.

– Det er stort sett når rør tiner opp igjen at det blir vannlekkasjer og skader, men det er ikke alltid rør sprekker selv om vannet fryser, sier Fotland.

Fem tips for å unngå skader på rør:

If Skadeforsikring har kommet med følgende råd til folk som vil slippe å få vannskader nå i kulda:

▪ Ha varmeovner på minst 12 grader i rom med røropplegg. Se til at eventuelle varmeovner som er lite brukt er i godt stand, og ikke utgjør brannfare. Kontakt elektriker eller kjøp ny ovn ved tvil.

▪ Steng luker og kjellervinduer det trekker kaldt fra.

▪ Skal du reise bort: Steng hovedstoppekranen.

▪ Steng alle utekraner skikkelig, og skru av alle utvendige plastkoblinger.

▪ Reis og sjekk at alt er i orden hvis du har en hytte du ikke har sett til på en stund.