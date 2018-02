Lokale nyheter

Den velkjente fontenen, som har blitt et lite byikon ved siden av Bastøferja, har begynt å dra på årene. Det er nå over 20 år siden den første spruten sto til vers. Siden da har det vært gjort flere forsøk på å holde fontenen i drift, senest i fjor sommer, men de siste årene har den ofte vært avskrudd.

– Det har vært litt til og fra. I fjor hadde vi mye trøbbel med den. Da måtte vi nesten gi litt opp. Vi prøvde å lappe litt på den, men det holdt ikke lenge, forteller Jørn Stamm, daglig leder i Moss Drift og Anlegg.

Må skifte «alt»

Fontenen ble gitt i gave til byen av Biørn Biørnstads legat på midten av 90-tallet. Legatet sørget også senere for å få på plass badebryggen på Sjøbadet. Å stå så lenge i saltvann har satt sitt preg på fontenesystemet, som sørger for at vannet skytes flere meter opp i luften.

– Fontenen er i veldig dårlig forfatning nå. Omfattende renovering må til for å få den i stand igjen, forteller Stamm.

Styringssystemet, motoren og forsyningskabelen med strøm er noe av det som skal byttes ut. Kort fortalt er det duket for en totalrenovering av hele fontenesystemet.

Skal stå klar til sommeren

Prislappen er ventet å havne på rundt en halv million kroner. Moss kommune har allerede satt av 250.000 kroner, mens den andre halvparten dekkes av Biørn Biørnstads legat. Pengene kom på plass allerede i fjor, men det er altså ikke før nå fontenen skal fornyes.

– Bevilgningene kom litt sent i fjor. Det er ikke akkurat melk og mel dette her. Det er ikke hyllevarer man kan få med en gang, sier Stamm om hvorfor det har tatt så lang tid.

Kommunen har nå startet arbeidet med å få på plass en avtale med en underleverandør som skal ta jobben. Når det starter opp er foreløpig uvisst, men Stamm forteller at alt skal stå klart til sommeren.

Byattraksjon

Det gleder Kristin Utakleiv, daglig leder av Moss i sentrum.

– Den er en utrolig flott attraksjon. Jeg vet ikke hvor mange bilder jeg har sett opp gjennom årene av fontenen som spruter, sier hun.

Et så tydelig ikon i bybildet er viktig for byens markedsføring, mener hun.

– Alle som kommer med ferja ser den, men hvis den ikke funker er det ingen som gjør det. Det er viktig at den er på, både for byens befolkning og tilreisende, sier hun.

