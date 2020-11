Seriøst arbeidsliv

– Moss Rødt har kjempet et par år for å få innført en modell i arbeidslivet som skal bekjempe sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. Vi har lenge hatt etiske regler for dette, men nå går vi et skritt lenger og tar i bruk et aktivt kontrollsystem. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 19. november. Det var gledelig at vedtaket ble gjort med hele 35 mot fire stemmer, sier Eirik Tveiten.

HMS-registrering

– Det er mange kommuner som har lignende krav, men i tillegg har Moss kommune nå innført et kontrollsystem, som skal sikre at kravene blir fulgt på arbeidsplassene. Alle ansatte skal ha et elektronisk HMS-kort, der det er registrert sentrale opplysninger om tariffert lønn, sikkerhetsspørsmål, fagstatus, krav til dokumentert yrkesskadeforsikring og en rekke annen informasjon. Dette HMS-systemet er allerede utviklet i Oslo, og for oss vil det koste rundt 280.000 kroner årlig for å bruke dette kontrollverktøyet. Det er rimelig for å kunne sikre seg mot sosial dumping og for ha et anstendig arbeidsliv, sier Eirik Tveiten.

Fortløpende kontroll Kravene blir gjort gjeldende for bygge- og anleggskontrakter med en verdi fra 1,3 millioner kroner. Det vil bli krav om bruk av fast ansatte i minst 80 prosent stilling. Det blir også et krav at minimum 10 prosent av arbeidende timer skal utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.

Konkurransen om ulike byggeoppdrag skal ikke være en kamp mot bunnen, hvor de ulike leverandører foretar sosial dumping og underbyr hverandre på bekostning av en del grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel allmenngjorte lønns- og arbeidstidsavtaler, andel fast ansatte fagarbeider og lærlinger, sa Eirik Tveiten i kommunestyremøtet.

Samtlige partier i kommunestyret, med unntak av Frp og en uavhengig representant, stemte for å innføre dette kontrollsystemet som skal være med på å sikre trygge og seriøse arbeidsforhold i byggebransjen.

– Vi har hatt god dialog med de tillitsvalgte, og jeg er svært glad for vedtaket, sa gruppeleder Shakeel Rehman (Ap).