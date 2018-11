Da Moss Ap bestemte seg for å nominere Hanne Tollerud som ordførerkandidat, gikk nåværende Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien i tenkeboksen og vurderte sin fremtid i politikken.

Forrige uke var Aps valgliste klar, med Skartlien som partiets tredjekandidat.

– Jeg vurderte litt fram og tilbake, men landet på at jeg ville fortsette. Å bygge en ny kommune er en unik mulighet til å påvirke framtida, og det ønsker jeg å være med på. Jeg angrer ikke på at jeg ikke er ordførerkandidat. Jeg skal uansett være med på laget som skal vinne valget i 2019, sier hun nå.

Interessert i toppverv

Skartlien forteller at hun er interessert i å være gruppeleder. Det vil i så fall avhenge av valgresultatet, og blir en intern prosess etter dette.

Det mest vanlige er at den øverste kandidaten på lista, som ikke blir valgt til ordfører eller varaordfører, får dette vervet. Dersom Ap vinner valget, ligger det dermed an til å bli Shakeel Rehman.

Det er derimot en mulighet at lokalpartiet velger å gi det til Skartlien i stedet, for å gi noen fra «gamle» Rygge en sentral posisjon.

– Som gruppeleder vil man kanskje være den fremste til å påvirke politikken til Moss Ap, sier Skartlien.

Fikk med seg to sentrale Rygge-politikere

Det skapte misnøye blant en rekke sentrale Rygge-politikere at Skartlien ikke havnet på toppen av Moss Aps nominasjonsliste.

Ole Gjølberg og Hans Jørn Rønningen var blant dem som ropte høyest.

Sistnevnte forklarte til Dagsavisen Østfold at det var uaktuelt for ham å stille til valget uten Skartlien som listetopp. Under nominasjonsmøtet forrige uke var tonen en annen. Han endte til slutt på fjerdeplass, rett bak Skartlien.

– Nå som støvet har lagt seg, har jeg innsett at dette er det rette. Som politiker er det lov å endre synet litt iblant. Jeg er fortsatt Ap-mann og føler at jeg må bli med. Inger-Lise har valgt å gå videre, og da mener jeg at jeg bør gjøre det samme, sier han.

Ble oppfordret til å stille

Han innrømmer at de tre, altså Skartlien, Gjølberg og ham selv, snakket sammen før beslutningen ble tatt.

– Hvis i verste fall vi tre var borte, innså vi at det ble litt tynt i Ap i Rygge. Vi vinner ikke valget neste år uten at vi får et betydelig innslag av stemmer fra Rygge.

– Betyr det at nominasjonskomiteen også måtte forsøke å overbevise dere?

– De har ikke akkurat prøvd å sparke oss ut, heller tvert imot, svarer han.

15 av 49 kandidater er fra Rygge

Helene Eriksen, leder av Moss Aps nominasjonskomité, bekrefter at trioen trengte en liten dytt i ryggen, men at det ikke var spesielt vanskelig å overbevise dem.

– Vi fikk god drahjelp fra personer fra Rygge, som ønsket dem med videre og mente det var viktig at de stilte til valg. Det var utslagsgivende, forteller hun.

– Det har aldri vært et alternativ for oss at de ikke skulle være med, legger hun til.

Ole Gjølberg sier til Dagsavisen Østfold at han ble med fordi Rygge ble til slutt godt representert på den endelige valglista.

Totalt 49 personer står oppført på Moss Aps kommunestyreliste. 15 av dem er fra Rygge, deriblant halvparten av topp 10.

Her er hele lista: