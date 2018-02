Rygge-eier: – Målet er fortsatt 2019

Lokale nyheter

Av Paul Norberg

Svært mange ønsket Ryanair tilbake. Men det var også en del som startet omkamper om hva som egentlig skjedde da Ryanair forsvant fra Rygge i november 2016, den gang flyplassen ble nedlagt. Men fortsatt er det høyst usikkert om Ryanair kommer tilbake til Rygge.

For ifølge Ryanairs markedsansvarlige for Norden, Chris Lundshøj, har flyselskapet «ingen planer for Rygge flyplass på dette tidspunktet», melder NRK.

Les om uttalelsen som startet det hele her.

– Har hatt samtaler

Styremedlem Espen Ettre i Rygge Sivile Lufthavn ble også overrasket da det ble kjent i flere medier at Ryanair vurderte å komme tilbake til Rygge.

– Vi kjente ikke til dette utspillet fra Michael O’Leary. Ifølge Nettavisen, vurderte Ryanair å etablere en base igjen på Rygge. Det var nytt for oss, sier Ettre.

– Men har dere hatt samtaler med Ryanair?

– Ja, det har vi hatt ved flere anledninger. Også forholdsvis nylig. Men det har ikke vært snakk om å etablere en ny Ryanair-base på Rygge. Det har i alle fall ikke vi fått noen indikasjoner på. Vi ble derfor ikke spesielt overrasket tirsdag, da det kom en retrettmelding fra Ryanair.

– Hva med vanlige flyginger?

– Vi må ta utgangspunkt i at Ryanair allerede har 90 baser i Europa. Selskapet trenger ikke nødvendigvis en base for å fly fra Rygge eller fra andre flyplasser i Norge. Det som er interessant, er hvilke destinasjoner Ryanair ønsker å fly til og fra. Det kan bli et betydelig antall flyreiser uten at flyselskapet er knyttet til en base. Men jeg må understreke at vi ikke har noen avtale med Ryanair, sier Espen Ettre.

LES OGSÅ: Ryanair avviser Rygge-planer

LES OGSÅ: SAS og Norwegian sier nei til Rygge

En tredje rullebane?

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, skriver i en kommentar at en gjenåpning av flyplassen kan redusere behovet for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Og at foreløpige kalkyler går ut på at selve rullebanen kommer på 19 milliarder kroner. Dette er ikke en problemstilling som berører Rygge Sivile Lufthavns strategi.

– I vår tidshorisont er den tredje rullebanen på Gardermoen uinteressant. Avinor jobber med en reguleringsplan for Gardermoen, og det er ytterst tvilsomt om det blir byggestart på en ny rullebane før i 2030.

– Da har vi forhåpentligvis hatt drift av Rygge Sivile Lufthavn i mange år.

– Hvor langt er dere kommet i arbeidet med å etablere en ny lufthavn på Rygge?

– Vi har fortsatt som mål å åpne flyplassen i 2019. Det er ikke mulig å gi noen garantier, og vi er nødt til å skaffe tilstrekkelig trafikkgrunnlag først. Vi jobber bredt, men for øyeblikket kan jeg ikke informere om hvilke selskaper vi har samtaler med, sier Espen Ettre.

LES OGSÅ: Ryanair innrømmer at arbeidsrett, ikke flyseteavgift var årsak til Rygge-nedleggelse