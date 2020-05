28. mars i år måtte samboerparet kaste inn håndkleet. De drev Skarres øl og mat i Møllebyen, for øvrig i byens eldste bygning. Da koronapandemien førte til stengte dører i restauranten, ble det raskt klart at det ville bli umulig å drive videre.

– Vi ville fått et økonomisk etterslep, som det ville tatt flere år å komme over. Det ble derfor naturlig å melde oppbud, sier Magnus Ruud.

Fryktet for bryggeriet

Joensen og Ruud driver også Skarres Bryggeri sammen. De har satset på å brygge lokalt øl og brus. I forbindelse med Moss bys 300 års jubileum, lanserte de «KråkePils» og «KråkeBrus». Men med stengte dører på alle utesteder, ble det lite salg. Dermed er bryggeriet blitt sittende igjen med et stort lager.

– Alle pengene er bundet i lageret, og det virket som om vi også ville miste bryggeriet. Men jeg hadde lest at noen lokale bryggerier andre steder i landet hadde fått tillatelse til å selge øl på dørene. Jeg tok kontakt med ordfører Hanne Tollerud. Hun forsto problemet vårt, var positiv og snudde seg raskt.

Administrasjonen i kommunen jobbet godt for å innhente de formelle tillatelsene, og allerede etter tre uker fikk vi begynne å selge øl og brus som «take away». Vi startet opp 29. april, og så langt ser det ut til å gå riktig bra, forteller Magnus Ruud.

Hyggelige kunder

Det er de to samboerne som selv kjører rundt med varene.

– Kundene bestiller og betaler med Vipps. Vi leverer hele eller halve kasser med øl og/eller mineralvann på trappa. Vi ringer på, og trekker oss noen meter unna. Når kunden kommer ut, får vi en hyggelig prat. Det er nærmest en lystbetont aktivitet. Vi får solgt, kunden får hjembrakte drikkevarer, og bryggeriet vil sannsynligvis overleve pandemien, sier Magnus Ruud.

På Hjørnet

Selv om Joensen og Ruud måtte gi seg med Skarres øl og mat, satser de videre i utelivsbransjen. Nå vil de etablere et nytt utested i Rygge Atrium på Halmstad.

– Vi har lokaler, og vil kalle restauranten «På Hjørnet».

– Hva blir konseptet?

– Jeg tror at de fleste som har vært på Skarres vil kjenne seg igjen. Vi er interessert i et lokalt særpreg, og vi kommer til å føre tradisjonen fra Møllebyen videre; men denne gang på Halmstad, sier Elin Joensen og Magnus Ruud. De håper å kunne starte opp i begynnelsen av august.

- Lykke til

Ordfører Hanne Tollerud er kjent med planene om etableringen på Halmstad, og hun retter en stor takk til gründere som Joensen og Ruud.

– Jeg er glad for at vi fikk mulighet til å hjelpe dem ut av en vanskelig situasjon. De brenner virkelig for å skape sosiale møteplasser, og de er lokalpatrioter. Vi trenger slike folk i Moss,

Jeg ønsker dem lykke til med satsingen på Halmstad, sier Hanne Tollerud.