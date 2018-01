Lokale nyheter

Det viser Tollvesenets oversikt for 2017. Totalt ble det gjort hele 37.500 beslag på landsbasis i 2017. Det er mer enn noen gang.

Flere smuglerforsøk

Også tollerne på Svinesund har hatt en økning jevnt over, både på antall beslag og mengder i fjor. Seksjonssjef Wenche Fredriksen tror det både skyldes at det kommer flere ulovlige varer som blir forsøkt smuglet inn i landet, samt at de har blitt flinkere til å ta dem som prøver seg.

– Vi har blitt bedre i utvelgelsen av objekter. Det er takket være gode hjelpemidler, men aller mest tilstedeværelsen av dyktige tjenestemenn, sier hun til Dagsavisen Østfold.

10 fulle trailere

Det er særlig alkoholbeslagene deres som skiller seg ut i 2017. Tollerne på Svinesund har nemlig aldri beslaglagt så mye vin, brennevin og øl som i fjor.

– Når det gjelder organisert smugling av alkohol, har vi hatt 10 trailere mer eller mindre fulle av alkohol i fjor, forteller Fredriksen.

På landstoppen

De har i all hovedsak fraktet øl. Hele 282.637 liter fordelt på 2.391 beslag kom tollerne på grensa over i fjor. Det gir et snitt på nesten 120 liter per beslag.

Det største var på 22.680 liter, noe som var det nest største ølbeslaget i Norge i fjor. Svinesund er for øvrig på landstoppen når det gjelder enkeltbeslag av heroin, ecstasy, hasj, vin og sigaretter i fjor.

Heroinhopp

Blant beslagene som har økt mest på Svinesund er heroin. Her ble det gjort to store beslag på 12 og 10,6 kilo i fjor. I 2016 gjorde de ingen.

– Det er snakk om store beslag. 10 kilo er veldig mye, sier Fredriksen.

Ser ikke ut til å stoppe

For tollsjefen og hennes kollegaer har 2018 allerede startet i samme spor.

– Det er ingenting som tilsier at det skal bli noe mindre i år. Vi har allerede hatt flere store beslag, sier hun.