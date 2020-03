Mossebedrift med robotleveranse til Toyota Research i California

Mens samfunnet i stor grad lammes av koronaviruset, har Halodi Robotics på Solgård Skog en hyggelig nyhet.

Kunstig intelligens

– Vi har levert vår første robot. Toyotas forskningsinstitutt skal bruke roboten til å forske på avansert AI (Artificial Intelligence = kunstig intelligens – journ.anm.), som på sikt kan brukes i roboter som kan hjelpe mennesker hjemme i egen husholdning, sier kommersiell direktør Stein Erik Maurice.

Helt siden 2015 har Halodi Robotics i Moss jobbet med å utvikle roboter som i framtida skal også skal kunne overta oppgaver som i dag utføres av hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere.

– På sikt håper vi å kunne konstruere roboten til også å kunne brukes på helseinstitusjoner for å forhindre smittespredning. Vi er dessverre ikke kommet så langt i utviklingen ennå. Men det vil også i framtida være behov for å spare ansatte i helsesektoren fra å bli smittet av pasienter, og målet er å lage en robot som kan utføre ulike oppgaver overfor sårbare grupper, sier Maurice.

Hjemmebasert

I første rekke er roboten «Eve» ment for bruk i forskning. Den er stor som et voksent menneske. 1,80 høy, og har en god balanse og sikkerhet.

– Vi har på sikt tenkt oss en robot til hjemmebruk. Denne vil kunne fjernstyres og programmeres, noe som gjør henne i stand til å lage mat, koke kaffe, vaske, bruke oppvaskmaskinen og bidra ellers i hjemmet, slik som den ordinære hjemmehjelpstjenesten.

En robot har naturligvis ikke de menneskelige egenskapene som eldre og sårbare mennesker trenger i sitt daglige liv. Men når det er smittefare, slik som vi opplever i disse dager, vil de som har behov for hjemmehjelp i alle fall få minsket en smittekilde.

Mange i hjelpeetatene har også begrenset tid til rådighet når de er på hjemmebesøk, og for de eldre kan det kan bli lenge å vente på mulighet til å få mat eller en kopp kaffe. Ved bruk av roboter blir det større fleksibilitet i hjemmet. For robotene skal kunne dirigeres, slik at brukerne får dekket sine behov når det passer dem, forteller Stein Erik Maurice.

Roboten «Eve» er blitt testet på Sunnaas sykehus HF, som er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Robotutviklerne har jobbet tett med Sunnaas for å kartlegge behovene til de fremtidige brukerne.

Forbereder eldrebølgen

Det vil fortsatt ta et år eller to før «Eve» sin lillesøster «Sarah» kan settes i full produksjon.

– I dag koster en robot rundt to millioner kroner. Når utviklingen kommer så langt at den kan settes i masseproduksjon, vil det samfunnsmessige regnestykket bli positivt for en robotisert hjemmehjelpstjeneste. Eldrebølgen vil føre til flere pleietrengende, og ved å plassere ut roboter, kan langt flere bli boende hjemme. Dette er langt billigere for samfunnet, enn en sykehjemsplass, mener Stein Erik Maurice.