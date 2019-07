Moss Rygge Senterparti på gjerdet

Tidligere har Moss Venstre, Moss KrF og Ny Kurs gitt beskjed om at de vil avvente valgresultatet, og partiforhandlinger, før de eventuelt velger å gå i rød/grønn eller blå retning.

– Ikke på dyrket mark

Nå sier Tor Petter Ekroll det samme. Han er førstekandidat på Senterpartiets liste:

– Valgresultatet avgjør hvilke partier vi kommer til å samarbeide med. Det viktigste for oss er få gjennomslag for de grunnleggende elementene i Senterpartiets program. Vi ønsker minst mulig bolig- og næringsutbygging på dyrket mark eller produktiv jord. Vi er mot at Bane Nor skal bruke dyrkbare arealer for togparkering og vi er mot å bruke store arealer til å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Vi ønsker derimot en gjenåpning av flyplassen på Rygge.

– Tror du Moss Rygge Senterparti vil nyte godt av en «smitteeffekt» av partiets sterke framgang på landsbasis?

En satsing på Rygge flyplass vil også gi miljøgevinst ved at blir mindre bilkjøring fra Østfold til Gardermoen, og at vi bruker eksisterende areal i stedet for å legge beslag på ytterligere dyrkbar jord andre steder i landet.

– Dere bryter med Senterpartiet sentralt, som inngår i en politisk blokk sammen med Arbeiderpartiet og SV. Hvorfor?

– Det kan godt hende at vi ender opp med samme type samarbeid som gjelder sentralt. Men lokalt er utgangspunktet å få gjennomslag for våre programposter. Det er forhandlingene etter valget som blir retningsgivende for hvilken konstellasjon vi velger å støtte.

– Hva med samarbeid med Frp?

– Vi utelukker ingen partier, sier Tor Petter Ekroll.

I dag har Senterpartiet to representanter i Rygge kommunestyre, og ingen i Moss. Det er flere tiår siden Senterpartiet var representert i Moss bystyre.

– Lite jordbruk i Moss

– Senterpartiet har tradisjonelt vært knyttet opp mot jordbruk, og står sterkt i landbrukskommuner. Det er lite jordbruk i Moss, og det har nok gjenspeilet interessen for Senterpartiets politikk.

Men de siste par årene har Senterpartiet fått større oppslutning blant «byfolk» over hele landet. Det gjelder også i Moss. Det skyldes blant annet at langt flere nå forstår viktigheten av å ta vare på dyrkbar jord for å kunne sikre mest mulig selvforsyning. De grønne verdiene, som Senterpartiet har stått for i årevis, er blitt stadig viktigere for folk. Og mange er sinte på den voldsomme sentraliseringen som har skjedd under den nåværende regjering, og også tidligere av Arbeiderpartiet.

– Ja, det er jeg ganske sikker på. så gjelder det for oss lokalt å gjøre oss mer kjent for befolkningen i Moss. I Rygge har Senterpartiet alltid vært en viktig politisk brikke, sier Tor Petter Ekroll. Som selv er ganske uerfaren som partipolitiker.

– Jeg har jobbet i Forsvaret i mange år, og tidligere kjentes det som om var det litt problematisk å engasjere seg politisk, sier han.