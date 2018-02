Minst 80 prosent faste stillinger

Lokale nyheter

DEBATTINNLEGG: Remi Sølvberg, bystyrerepresentant (R) i Moss

En oversikt i avisa Klassekampen nylig 8. februar viste at 72 prosent av helsefagarbeiderstillinger i Norge i 2017 var utlyst som deltidsstillinger. Tallene for sykepleierne var noe bedre, men også her gjaldt det flertallet (52 prosent). Av oversikten kom det også fram at tallene viste en oppgang i utlyste deltidsstillinger på 2 prosentpoeng fra 2016.

Institutt for samfunnsforskning utga nylig en rapport som gjennomgår virkningene av endringene i arbeidsmiljøloven, som Høyre/Frp-regjeringen gjennomførte i 2015. Endringene åpnet for at det ble enklere for arbeidsgivere å tilsette i midlertidige stillinger, men rapporten viser at dette ikke har ført til flere ansatte, men at stadig flere ansatte blir ansatt i midlertidige stillinger. Det er godt dokumentert at slik «løsere» tilknytning til arbeidslivet har store ulemper for den det gjelder: Usikker privatøkonomi, store vansker med å skaffe lån til egen bolig osv.

Moss kommune er en stor arbeidsgiver og jeg ønsker med denne interpellasjonen en oversikt over hvordan denne utviklingen stemmer med arbeidsgiverpolitikken i Moss. Hvor mange stillinger blir utlyst og hvor mange ansatte har Moss kommune i deltidsstillinger fordelt på de ulike yrkesgruppene? Hvor mange midlertidig ansatte og deltidsansatte er det i Moss kommune? Hvordan har dette utviklet seg over tid, for eksempel de tre siste årene?

Moss bystyre sluttet seg enstemmig til (Handlingsplan for fokusområder i Moss kommune anskaffelsesstrategi) til vedtaket: «Oslomodellen konsekvensutredes så raskt som mulig og koordineres med handlingsplanen».Oslo-modellens første punkt gjelder at kommunen i all hovedsak vil benytte fast ansatte (i minst 80 prosent stilling) ved utførelse av oppdrag for kommunen. Dette er en svært ambisiøs målsetning, men samtidig en indirekte forpliktelse til at kommunen tilfredsstiller tilsvarende arbeidsgiverpolitikk overfor egne ansatte.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor: Hvordan vil bystyret og ordføreren bidra til at kommunen inngår forpliktende målsetting med en egen opptrappingsplan for at utlysninger og ansettelser blir gjort og omgjort slik at vi når målet om minst 80 prosent faste stillinger?