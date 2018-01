Lokale nyheter

Blant annet strider den såkalte sharrows-oppmerkingen med gjeldende kriterier. Sharrows kommer fra den engelske betegnelsen shared-lane-arrow, og brukes der syklister og bilister må dele kjørefelt, slik som i kjørefeltet i retning sentrum langs Fjordveien.

Problemet er bare at veisymbolet har blitt besluttet brukt i enkelte kommuner, som Lillehammer og Horten, men ikke i Moss.

Følger ikke standarden

Symbolene i Fjordveien er dessuten plassert i midten av kjørefeltet, og er gjentatt omtrent hver 100 meter – totalt 11 ganger på strekningen.

– Det er ikke slik vi ser for oss anvendelse av sharrows i framtidige veinormaler, skriver Bjørn Skaar, Vegdirektoratets saksbehandler, i et internt notat til Statens vegvesen, der de blir gjort oppmerksomme på feilen.

Ville ikke vente på svar

Det var nemlig veivesenet som hadde ansvaret for å få på plass sykkelfeltet og veioppmerkingen langs fylkesveien.

– Vi hadde en ufullstendig kommunikasjon. Vi hadde ikke en felles forståelse av hva som skulle gjøres, forteller Skaar til Dagsavisen Østfold.

Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Østfold, forklarer at de hadde henvendt seg til Vegdirektoratet før oppmerkingen, og bedt om lov til at Moss kunne bli med i sykkelpilotprosjektet med sharrows-oppmerking.

– Vi fikk ikke svar innen tidspunktet, da vi måtte gjennomføre tiltakene, som var nå i høst da veien skulle reasfalteres. Dermed ble det besluttet at vi maler opp og prøver den oppmerkingen som vi har der nå, forklarer hun.

Ber om unntak

Hun forteller videre at de i første rekke vil søke om fravik fra regelverket, altså at de kan beholde oppmerkinga – til tross for at den ikke følger Vegdirektoratets standard.

– På sikt, når vi skal gjøre en ny oppmerking der, kommer vi til å tilpasse den til direktoratets regelverk, sier hun.

Ingen dyr tabbe

Det blir i så fall først når dagens oppmerking blir slitt nok til at den må fornyes, og kan dermed ta noen år.

Samlet sett kostet de nye sykkeltiltakene langs Fjordveien over én million kroner. Den regninga tok Østfold fylkeskommune. Ny veioppmerking blir å regne som vedlikehold. Dermed blir det opp til veivesenet å ta de økonomiske konsekvensene av feiloppmerkingen. Det blir ikke noe stort beløp, skal vi tro Bechmann.

– Vi anser den kostnaden som liten, sier hun.

Kan brukes som før

Skaar understreker at til tross for at veimerkingen ikke følger deres standard, så trenger ikke syklister langs strekningen å være bekymret for at de bryter noen lover eller regler ved at de fortsatt sykler der.

Da tiltakene ble gjennomført i høst, ble Fjordveien samtidig en forkjørsvei. I starten manglet det skilting om dette, men det har siden blitt rettet på.