Lokale nyheter

Lørdag holder faktisk hotellet en av sine omvisninger, hvor publikum får stifte nærmere bekjentskap med den rike kunstbeholdningen. Hotelldirektør Gunn Salbuvik forteller om de fire sporene for hotelldriften deres; mat, vin, historie og kunst.

– Vi holder omvisning seks til sju ganger i året, men det er alltid åpent her hvis man vil se på kunsten, forteller hun.

Dette er et av tilbudene ved hotellet som ikke koster noe. Den første omvisningen dette året er i dag, og ellers kan man komme og kikke dersom man måtte ønske det. Salbuvik forteller at mye av hotellets historie samt mossehistorien blir gjengitt som en del av omvisningen.

– Vi eier kunsten, men alle har rett til å se den, bedyrer hun.

Warhol og Munch

Foruten vin fra 1822 – i en av landets mest anerkjente vinkjellere, som Dagsavisen Østfold tidligere har omtalt – har flere samtidskunstnere fått plass på Refsnes Gods. Blant andre Nico Widerberg, kunstneren bak 22. juli-minnesmerket.

De mest bemerkelsesverdige verkene på godset er nok likevel verkene til Edvard Munch og Andy Warhol. Der hvor førstnevnte portretterer seg selv introvert og dystert, har popartkunstneren Warhol laget et fargerikt portrett av samme mann, satt i sammenheng med Munchs «Madonna».

– Vi er også veldig stolte av at vi har Munchs «Mossepiken» her. Hun er vår Mona Lisa, blikket hennes følger deg, beskriver Salbuvik.

Da det norske kongeparet reiste til Tyrkia for cirka tre år siden, fikk de faktisk med seg Refsnes Gods sin Warhol-kunst på reisen. Kunsten er kjøpt via auksjoner.

– Det er vår hyllest til at Moss er stor innenfor kunsten. Her i Moss har man alt, fra det som tilbys på Punkt Ø til små gallerier med kunst som er lett å forstå, lett å like og rimelig å kjøpe, sier Salbuvik.

Refsnes-frisen

I høst åpnet utstillingen Refsnes-frisen: Ti store verk signert Steinar Christensen henger i rommet Vanity Fair, og representerer hver især en bauta innenfor mosseindustrien. Her finnes hyllester til Glassverket, Helly Hansen, Mossemøllene og Rockwool, for å nevne noen.

– Alle mossinger kjenner noen som har jobbet på en av disse bedriftene. Moss var den største industribyen i landet på 60- og 70-tallet, og industrien var en sterk pådriver for at Refsnes Gods skulle bli hotell, forteller Salbuvik, som var med på å ta over hotellet i 1998. Det hadde da vært i drift siden 1970.