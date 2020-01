– Må ha mer åpenhet om mental helse

Hvem: Reidar Arnmann Nilsen (65)

Hva: Psykolog i Moss

Hvorfor: Aktuell i anledning den økte oppmerksomheten om mental helse og forebygging av selvmord.

Etter selvmordet til Ari Behn er det blitt forsterket oppmerksomhet omkring mental helse. Hvorfor øker antall selvmord i Norge, mens det er motsatt tendens i både Danmark og Sverige?

– Spørsmål om selvmord er komplisert og vanskelig. Det er mange ulike faktorer som ofte ender i en depresjon. Og når det blir snakk om «alvorlig depresjon», så er det en dødelig diagnose.

Vi bør nok studere nærmere hva som blir gjort i våre naboland i Skandinavia. Tidligere var det omtrent samme utvikling i Danmark, Sverige og Norge. Men de siste årene har Norge sakket akterut.

Hvorfor tror du er slik?

– Psykiske lidelser utgjør en tredjedel av sykdommene i Norge. men det er altfor få hender innen psykiatrien til å kunne håndtere alle som trenger hjelp. Når Erna Solberg sier at vi må satse på å forebygge antall selvmord, så må hun følge opp med å sikre utdannelsen av flere fagfolk som kan behandle de som er psykisk syke. Det må gjøres en del akutte tiltak. Men det må også tenkes langsiktig for å kunne gi hjelp til alle som sliter med den mentale helsen. Vi trenger bedre videreutdannelser innen psykiatrien. Men vi må huske at mellom 5.000 og 6.000 nordmenn forsøker å ta livet sitt årlig, og de aller fleste av dem greier seg gjennom sine lidelser. Det er også en del av bildet.

Flertallet av dem som begår selvmord er mellom 30 og 59 år. Hvorfor?

– Det er mange som er i ferd med å bli etablert med familie og fast jobb når de passerer 30 år. En del får «livet mitt i fleisen». Samlivsbrudd er en vanlig årsak til depresjoner. Det kan være strid om foreldreretten. Tapsopplevelser i det hele tatt kan være svært traumatisk, og også det å miste jobben, og dermed inntekter, spiller inn. Det ser ut til at menn takler dette dårligere enn kvinner. Dette gir seg også utslag i selvmordsstatistikken, der opp mot tre fjerdedeler av dem som gjennomfører selvmord, er menn.

Kan det ha en smitteeffekt at kjente personer begår selvmord, og at det blir åpnet omtalt?

– Jeg vet ikke om det har smitte-effekt. Men jeg er sikker på at åpenhet om både selvmord og problemer med den mentale helsen er positivt. Vi trenger en åpen debatt, og det viser seg at mange flere tør oppsøke behandling når kjente mennesker står fram med sine problemer. Da statsminister Kjell Magne Bondevik i sin tid sto åpent fram med sine depresjoner, var det svært mange andre som torde stå fram, og som fikk hjelp.

Fortielse av problemer med mental helse har motsatt effekt; det kan forsterke depresjoner. Det er viktig å erkjenne at psykiske helseproblemer er sykdom.

Det er også mange svært unge mennesker tar sitt eget liv. Hva kan det skyldes?

– Barn og unge er langt mer eksponert enn før. Mobbing og utidig uthenging på sosiale medier gjør det vanskelig for sårbare, unge mennesker å takle livet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Ulvemannen» av Sigmund Freud. Boka har en innledning av Muriel Gardiner. Boka kom på norsk i 1974, og var en døråpner for meg til den menneskelige psyken. Boka har hatt betydning for min yrkesvei.

Hva gjør deg lykkelig?

– Naturen! Når jeg kommer forbi Rygge Rådhus, og ser ut over kulturlandskapet i retning Larkollen. Det gir en lykkefølelse.

Hvem var din barndomshelt?

– Gordon Banks. Han var verdens beste fotballkeeper, og spilte for Stoke og det engelske landslaget.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har naturligvis forbedringspotensial på en rekke områder. Jeg skulle blant annet tatt meg selv i nakken, og blitt flinkere til å trene.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Samvær med gode venner, god mat og fortelling av noen gode skrøner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For klimaet. Vi som er besteforeldre må stå opp for våre barnebarn og kommende generasjoner. Godt voksne mennesker må bruke sine kunnskaper for å hjelpe ungdommen i kampen for et bedre klima, som er den største utfordringen for verdens befolkning.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi. Jeg tror vi vil forstå hverandre best i en slik situasjon.