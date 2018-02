Lokale nyheter

Informasjonen som læreren på Reier skole ved en feil delte, inneholdt individuelle utviklingsplaner, såkalte IUP-er, for et helt klassetrinn ved barneskolen. Etter det Dagsavisen Østfold erfarer skal det dreie seg om 35 berørte elever.

En IUP inneholder ofte faglige og sosiale opplysninger om elever, og kan også inneholde sensitiv informasjon. Dette er informasjon som normalt kun deles mellom lærere og benyttes under møter med elevenes foresatte.

Flere har sett innholdet

De elektroniske notatene ble lagt på et delt nettområde som alle i skolesektoren i Moss har tilgang til. Det betyr at alle lærere og elever i teorien kan ha sett opplysningene.

I en avviksmelding skriver kommunen at det er blitt gjort oppslag på samtlige elever på det aktuelle skoletrinnet. Moss kommune er kjent med at 10 personer har åpnet én eller flere av personmappene i løpet av de siste 90 dagene før feilen ble oppdaget. Lenger tilbake enn det har de ingen oversikt over.

Det betyr samtidig at kommunen ikke vet nøyaktig hvor lenge innholdet har ligget tilgjengelig for alle i skolesystemet, men de antar det har gjort det helt siden høsten 2016.

Stilles ikke til ansvar

Roger Andresen, nestleder for kommunalavdeling oppvekst og kultur i Moss, sier informasjonen om elevene ikke er av noen alvorlig karakter.

– Er ikke dette informasjon som kan brukes til for eksempel mobbing?

– Nei, det ligger ikke noe dramatisk i denne informasjonen. De verste de kan ha lest er at eleven gjør det bra eller dårlig på skolen, svarer han.

Han forklarer at det var en foresatt på Refsnes skole som varslet om mappen, etter at hennes barnebarn kom over innholdet.

– Det er ingen andre utenforstående som har sett innholdet, forteller han.

Saken får ifølge Andresen ingen konsekvenser for læreren som feilaktig la ut innholdet.

– Vedkommende hadde ingen forutsetninger for å forstå at det ble gjort delbart. Dette skyldes rett og slett en serie uheldige omstendigheter. Det er ikke mulig å stille noen enkeltpersoner til ansvar for dette, sier han.

Datatilsynet: – Uheldig

Moss kommune varslet Datatilsynet om glippen i desember.

De har nå avsluttet saken og konkludert med at tiltakene kommunen har kommet med i ettertid er tilfredsstillende.

– Vi mener det er uheldig at det var mulig å plassere informasjonen feil og at det tok så langt tid før dem oppdaget det. Når det er sagt er vi fornøyd med måten kommunen håndterte saken på da de først oppdaget feilen, forteller Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Elevene ivaretatt

Anne Michalsen, rektor på Reier Skole, er for tida på ferie. Hennes stedfortreder, Eli Wilhelmsen, kjenner ikke godt nok til saken til å uttale seg om den, men så vidt hun vet skal ikke noen av de berørte barneskoleelevene ha reagert negativt på hendelsen.

FAU-leder Joachim Bakke deler det inntrykket.