Lokale nyheter

Teien er 1 av 12 personer som har fått tittelen Østfold-ambassadør og som har i oppdrag å spre positive budskap om fylket vårt. Det har Teien valgt å gjøre ved å starte opp en egen podkast. Der skal hun skal snakke med ulike kvinner i næringslivet i Østfold om hvordan og hvorfor de har lykkes.

– I Østfold er det så mange bra damer, som har fått til så mye kult. Det har jeg lyst til å få bedre fram, sier hun.

Har gått opp løypa

Podkasten har fått navnet «Kvinner med tæl».

– En kvinne med tæl er en som kan inspirere andre, som har turt å gå sin egen vei og gir blaffen i hva andre synes. De tør å slå tilbake og ta en posisjon, forklarer Teien, og legger til:

– Unge jenter trenger gode rollemodeller. Derfor ønsker jeg vil vise dem fram.

Den første personen ut er Tone Horvei Bredal, som er kommunikasjonssjef på Borregaard. Episoden kan du lytte til her.

Deretter følger Laila Aarstrand, hotelldirektør på Støtvig Hotel i Larkollen.

Positive tilbakemeldinger

Det har ikke vært vanskelig å få folk til å bli med, skal vi tro Teien.

– Det er overraskende mange som har svart «ja» med en gang. Laila Aarstrand ringte meg opp etter to minutter og var veldig entusiastisk, sier hun.

Så langt har Østfold-ambassadøren spilt inn to episoder, og booket ytterligere fire kvinner til podkasten. De har alle tilhørighet til Østfold og kommer fra alle kriker og kroker i fylket.

Skal heie hverandre fram

To andre fellesnevnere er at de er kvinner og har ulike toppjobber i næringslivet.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 38 prosent av lederne i Norge er kvinner. Det synes jeg er skremmende lavt. Det er ikke slik at det er synd på oss kvinner, men hvorfor skal vi ikke få lov til å heie litt på hverandre. Det kan umulig skade, sier Teien, som mener østfoldinger, uavhengig av kjønn, må bli flinkere til å løfte hverandre fram.

Håper folk blir værende

Hennes inntrykk er dessuten at mange unge mennesker i dag ofte tenker at det ikke er verdt å utdanne seg i Østfold, eller at det ikke finnes «kule» nok jobber her.

– Jeg var én av dem som tenkte nettopp det; at jeg måtte komme meg ut av Østfold. Virkeligheten er at det finnes mange spennende jobber her, og det håper jeg å få fram med denne podkasten.

– Østfold trenger 6.000 nye arbeidsplasser i årene som kommer. Jeg håper dette blir et lite bidrag i det, legger hun til.

Kan bli fast innslag

Teien skal jobbe med prosjektet fram mot november, da hennes ambassadørrolle avsluttes.

– Det kan hende jeg fortsetter etter det også. Frem til nå har det i hvert fall vært kjempegøy, sier hun.